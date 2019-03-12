1- سر النجاح باذن الله (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا اول موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : سر النجاح باذن الله



ماهو سر النجاح !!؟؟



يقول دنيس ويتلي مؤلف كتاب سيكولوجية الدوافع " تتحكم قوة رغباتنا في دوافعنا و بالتالي في تصرفاتنا" وإليكم هذه القصة >>

قصة شاب ذهب إلى أحد حكماء الصين ليتعلم منه سر النجاح



- و سأله: "هل تستطيع أن تذكر لي ما هو سر النجاح !!

- فرد عليه الحكيم الصيني بهدوء و قال له: "سر النجاح هو الدوافع"



- فسأله الشاب: " و من أين تأتي هذه الدوافع !!

- فرد عليه الحكيم الصيني: " من رغباتك القوية"



- و باستغراب سأله الشاب: و كيف يكون عندنا رغبات قوية !!

و هنا استأذن الحكيم الصيني لعدة دقائق و عاد و معه وعاء كبير مليء بالماء

- و سأل الشاب: "هل أنت متأكد أنك تريد معرفة مصدر الرغبات القوية؟"

- فأجابه بلهفة: "طبعا"



فطلب منه الحكيم أن يقترب من وعاء الماء و ينظر فيه، و نظر الشاب إلى الماء عن قرب و فجأة ضغط الحكيم بكلتا يديه على رأس الشاب ووضعها داخل وعاء المياه!!

و مرت عدة ثوان و لم يتحرك الشاب، ثم بدأ ببطء يخرج رأسه من الماء، و لما بدأ يشعر بالاختناق بدأ يقاوم بشدة حتى نجح في تخليص نفسه و أخرج رأسه من الماء ثم نظر إلى الحكيم الصيني



- و سأله بغضب: "ما هذا الذي فعلته !!

- فرد و هو ما زال محتفظا بهدوئه و ابتسامته سائلا: "ما الذي تعلمته من هذه التجربة؟"



- قال الشاب: "لم أتعلم شيئا"

- فنظر اليه الحكيم قائلا: "لا يا بني لقد تعلمت الكثير ففي خلال الثواني الأولى أردت أن تخلص نفسك من الماء ولكن دوافعك لم تكن كافية لعمل ذلك وبعد ذلك كنت راغبا في تخليص نفسك فبدأت في التحرك والمقاومة ولكن ببطء حيث أن دوافعك لم تكن قد وصلت بعد لأعلى درجاتها وأخيرا أصبح عندك الرغبة القوية لتخليص نفسك وعندئذ فقط أنت نجحت لأنه لم تكن هناك أي قوة في استطاعتها أن توقفك ثم أضاف الحكيم الذي لم تفارقه ابتسامته الهادئة عندما يكون لديك الرغبة القوية للنجاح فلن يستطيع أحد إيقافك .



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​