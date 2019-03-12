حديقة الحيوانات بولاية الجلفة تقرير

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حديقة الحيوانات "الإخوة حاج عيسى" بولاية الجلفة التي تعتبر الأولى بالولاية من حيث احتوائها لحيوانات مفترسة متنوعةمقرها كائن بحي الحدائق مقابل مستشفى العيون الجزائري - الكوبي


وتعتبر احدى المتنزهات التي تلجأ اليها العائلات
وقضاء وقت ممتع للتعرف على الحيوانات الموجودة هناك.

بعض الصور التي التقطتها للحيوانات اتمنى ان تنال اعجابكم


الأسود

لقيناهم راقدين للاسف ماداوهاش فينا ههه

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النمور

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الدئاب :

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عجبني هدا الطائر
وفهمت بلي هادا لي يشبهو بيه المصاروة
واحد كي يعود صامط



طائر الرخم :
يبان صح نية مسكين ههههه

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النعامة:
تشنف منعرف واش حاطة روحها خخخخ

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كبش بأربع قرون :
سبحان الله

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الثعالب:
شحال خفاف وطايرين مقدرتش نحكمهم حكمت غير هادا ههه
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الغزال:
ناس ملاح مسكين

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الجمل صاحب العيون الرمادية :
جمل غريب صراحة وعندو شعبية مع الناس هههه كبير الحجم وعينيه رمادية

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الطاووس:
لقيناه في قمة جمالو ماشاءالله

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الفنك :
عجبتني وحد المقولة كاتبينها في اللافتة
هو يبقى الدكر مع انثى واحد ويموت معها
ولايتزوج بغيرها
مثال جيد للوفاء فعلا
المعنى الحقيقي عندي غير انتي في القلب ههههههههههههههههههه


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يتبع في الرد الموالي

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,523
نقاط التفاعل
65,975
النقاط
821
البط والاوز:

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التماسيح:
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الأناكوندا:

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وفي الاخير اتمنى ان تنال اعجابكم الصور التي التقطت
توجد الكثير من الحيوانات التي لم التقط لها الصور واكتفيت بالتي اعجبتني

تحياتي
 
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