السلام عليكم

ملاحظة: فضلا عزيزي البائع في المعاملات المواضيع القادمة يرجى فضل الارصدة. رصيد واحد في موضوع واحد، و ذلك تفاديا للاحراجات التي قد تصلنا من الاخوة الباعة.



شكرا