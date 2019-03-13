اين الأولياء أم انتحرت الرجولة وساد الفساد

أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
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سلامي للجميع
اشتقت للمنتدى وساكنيه دمتم احبتي ف الله

ممم عودة لموضوعنا
هو أقل ما يقال عنه أنه صرخة ضمير أو بحث ف الأصول
بتنا ف الآونة الأخيرة نرى العجب العجاب ف اوساطنا من تسيب فتيات وتلاشي اخلاق من الجنسين ولا الوم فئة واحدة ولكن هذا الانحطاط الأخلاقي الذي اصبحنا نعيشه
من وراءه؟؟؟
هل العائلة ام المجتمع مع أن المجتمع أساسه العائلات بالدرجة الأولى
نخرج للشوارع نرى لبس وتصرفات الغرب ف شبيبتنا
ندخل للنت نرى ع المسى تيك توك بنات وفسق وو حتى نكاد نجزم أنهن بنات شوارع ولا اصل لهن
اين الخلل
هل الانفتاح هو السبب
ام تخلى الأهل عن مراقبة أولادهم
او ربما اصبحنا نفخر بالانحلال


أسئلة حالت بفكري وانا اجوب منتداي الغالي
فقلت دعينا نسأل أصحاب العقول النيرة ورواد النقاش ف رأيهم حول هذا التسيب الأخلاقي ومن ورائها


اتمنى من كل قلبي أن يكون النقاش متحظر ولا تتخله الشتائم وانا دوما بانتظار آراءكم مع تعليله

وف الاخير
سلامي واحترامي للجميع
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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السلام عليكم ورحمة الله
موضوعك حساس وقيم ويستحق النقاش ولو انه طرح عدة مرات
لي عودة من الحاسوب ليكون النقاش احسن
تحية تقدير
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
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وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اخي ف الله
ربما لغيابي الطويل ع اللمة لم اعرف انه مكرر اعتذر
انتظر عودتك استاذي وشكرا للقبول
 
بسملةfor now

بسملةfor now

:: عضو منتسِب ::
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المعيار الان اذا عمت خفت وصار كل شيء عادي
رغم ان الغالبية ينسون ان كل واحد يتحاسب وحد مش في جماعة
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياعمري شكون جااااااات
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈✨✨✨✨✨✨✨✨✨🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

هلا والف مرحبا بك غاليتي عسى سبب الغياب خير وعودة ميمونة ان شاء الله تعالى (ءلو تعرفيني نمدلك حبة حلوة ههههههه)
بارك الله فيك وجزاك كل خير للموضوع غاليتي
لي موضوع من اللاب توب باذن الله
تحياتي القلبية
 
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