اين الأولياء أم انتحرت الرجولة وساد الفساد

سلامي للجميع

اشتقت للمنتدى وساكنيه دمتم احبتي ف الله



ممم عودة لموضوعنا

هو أقل ما يقال عنه أنه صرخة ضمير أو بحث ف الأصول

بتنا ف الآونة الأخيرة نرى العجب العجاب ف اوساطنا من تسيب فتيات وتلاشي اخلاق من الجنسين ولا الوم فئة واحدة ولكن هذا الانحطاط الأخلاقي الذي اصبحنا نعيشه

من وراءه؟؟؟

هل العائلة ام المجتمع مع أن المجتمع أساسه العائلات بالدرجة الأولى

نخرج للشوارع نرى لبس وتصرفات الغرب ف شبيبتنا

ندخل للنت نرى ع المسى تيك توك بنات وفسق وو حتى نكاد نجزم أنهن بنات شوارع ولا اصل لهن

اين الخلل

هل الانفتاح هو السبب

ام تخلى الأهل عن مراقبة أولادهم

او ربما اصبحنا نفخر بالانحلال





أسئلة حالت بفكري وانا اجوب منتداي الغالي

فقلت دعينا نسأل أصحاب العقول النيرة ورواد النقاش ف رأيهم حول هذا التسيب الأخلاقي ومن ورائها





اتمنى من كل قلبي أن يكون النقاش متحظر ولا تتخله الشتائم وانا دوما بانتظار آراءكم مع تعليله



وف الاخير

سلامي واحترامي للجميع