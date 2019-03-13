وظائف الجزائر مساعدة ادارية
شركة خاصة للاعمال التجارية كائن مقرها بالجزائر العاصمة توظف مساعدة ادارية
ايام العمل من الاحد الى الخميس
ساعات العمل من 8 : 30 صباحا الى 16 : 30 مساء
مع امكانية توفير النقل للموظفين
توفير عقد عمل غير محدد بالمدة
التقديم على موقع الشركة او الرابط في الاسفل تحت التوقيع
شركة خاصة للاعمال التجارية كائن مقرها بالجزائر العاصمة توظف مساعدة ادارية
ايام العمل من الاحد الى الخميس
ساعات العمل من 8 : 30 صباحا الى 16 : 30 مساء
مع امكانية توفير النقل للموظفين
توفير عقد عمل غير محدد بالمدة
التقديم على موقع الشركة او الرابط في الاسفل تحت التوقيع