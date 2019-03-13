وظائف الجزائر مساعدة ادارية



شركة خاصة للاعمال التجارية كائن مقرها بالجزائر العاصمة توظف مساعدة ادارية



ايام العمل من الاحد الى الخميس



ساعات العمل من 8 : 30 صباحا الى 16 : 30 مساء



مع امكانية توفير النقل للموظفين



توفير عقد عمل غير محدد بالمدة



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