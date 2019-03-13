الوعدة أو اللمة

Ghano75
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الوعدة .. موروث شعبي يقاوم رياح العصرنة
من منا لا يعرف معنى الوعدة كعادة اجتماعية ضاربة في الأعماق فمن الوعدات المصغرة التي تقيمها بعض الأسر من باب التصدق إلى الوعدات الكبيرة المقامة عبر المدن في ولايات عديدة فصفة (اللمة) التراحم والتضامن بين أفراد المجتمع الجزائري عملت على ترسيخ تلك العادة الحميدة التي تحولت إلى عرف ملزم ببعض الولايات على غرار وعدة (سيدي الشيخ) بولاية البيض ووعدة سيدي لعجال بمستغانم وغيرها من الوعدات التي اتخدت تسميات كبار الشيوخ بتلك المناطق المشهورين باعتدالهم وأفعالهم الخيرة.
صورة من وعدة سيدي عمر بفرندة
من منا لا يعرف معنى الوعدة كعادة اجتماعية ضاربة في الأعماق فمن الوعدات المصغرة التي تقيمها بعض الأسر من باب التصدق إلى الوعدات الكبيرة المقامة عبر المدن في ولايات عديدة فصفة (اللمة) التراحم والتضامن بين أفراد المجتمع الجزائري عملت على ترسيخ تلك العادة الحميدة التي تحولت إلى عرف ملزم ببعض الولايات على غرار وعدة (سيدي الشيخ) بولاية البيض ووعدة سيدي لعجال بمستغانم وغيرها من الوعدات التي اتخدت تسميات كبار الشيوخ بتلك المناطق المشهورين باعتدالهم وأفعالهم الخيرة.
صورة من وعدة سيدي عمر بفرندة