تفائل وابتسم...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(

ان مع العسر يسر

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دائما ضعوا هذه الآية في أذهانكم وأصبر على العسر والضيق وأعلم عاقبة الصبر دائما خير، مهما كانت مرارته، ومهما غاب عنك الخير المخبوء في صبرك على ماتكره، فالصابر في كل حال هو على خير وعاقبته إلى خير، بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه..دائما ضعوا هذه الآية في أذهانكم وأصبر على العسر والضيق وأعلم عاقبة الصبر دائما خير،مهما كانت مرارته، ومهما غاب عنك الخير المخبوء في صبرك على ماتكره، فالصابر في كل حال هو على خير وعاقبته إلى خير،

ولو علمت مالك عند الله من أجر وفرح خلف الصبر، ستستحي من نفسك عندما تحزن وتبتئس ملامحك،