تفائل وابتسم...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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العمر
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(ان مع العسر يسر)
بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه.. ❤
دائما ضعوا هذه الآية في أذهانكم وأصبر على العسر والضيق وأعلم عاقبة الصبر دائما خير، 🌺مهما كانت مرارته، ومهما غاب عنك الخير المخبوء في صبرك على ماتكره، فالصابر في كل حال هو على خير وعاقبته إلى خير، 🌻ولو علمت مالك عند الله من أجر وفرح خلف الصبر، ستستحي من نفسك عندما تحزن وتبتئس ملامحك، تفائل وابتسم وارضى بما كتبه الله وما يكتبه الله أفضل مما نشاء. 🍃🌸
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,014
نقاط التفاعل
1,767
النقاط
571
العمر
31
🍃التكرار في (فإن مع العسر يسرا*ان مع العسر يسرا)، يعني لاتيأس، ولا تتوقع أن العسر سيستمر بك بل سيعقبه يسر. 🌹
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم
بارك الله فيكي على الموضوع الرائع و جعله في ميزان حسناتك
ننتظر جديدك المتميز دائما
تحياتي و احترامي​
 
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