باركو معايا لاختي ليليا مرام

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم
بكل فرح و سرور تلقيت خبر ازدياد مولود بهي الطلعة لأخت أختي @ليليا مرام سمي على بركة الله ** خالد **
ألف ألف مبروك يتربى في عزكم و ان شاء الله يكون من الصالحين و الناجحين و يخرج طيب و حنون كيما خالتو @ليليا مرام
و نتمنى الشفاء العاجل للأم
و حقي تع الطمينة ما تنسايهش
لعقوبة لكامل لي مازالو ان شاء الله
بكل فرح و سرور تلقيت خبر ازدياد مولود بهي الطلعة لأخت أختي @ليليا مرام سمي على بركة الله ** خالد **
ألف ألف مبروك يتربى في عزكم و ان شاء الله يكون من الصالحين و الناجحين و يخرج طيب و حنون كيما خالتو @ليليا مرام
و نتمنى الشفاء العاجل للأم
و حقي تع الطمينة ما تنسايهش
لعقوبة لكامل لي مازالو ان شاء الله