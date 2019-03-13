باركو معايا لاختي ليليا مرام

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
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السلام عليكم


103409
بكل فرح و سرور تلقيت خبر ازدياد مولود بهي الطلعة لأخت أختي @ليليا مرام سمي على بركة الله ** خالد **
103410
ألف ألف مبروك يتربى في عزكم و ان شاء الله يكون من الصالحين و الناجحين و يخرج طيب و حنون كيما خالتو @ليليا مرام

و نتمنى الشفاء العاجل للأم

و حقي تع الطمينة ما تنسايهش

لعقوبة لكامل لي مازالو ان شاء الله
103413
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم عزيزتي
ربي يحفظك وينور طريقك وربي يرزقك بطفل نفرحو معاك والعاقبه مع كل واحدة حلمها الأمومة
ربي يفرحك وغدوة نديرلكم طمينة على إسم اللمة إن شاء الله
شكرا
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,782
نقاط التفاعل
5,172
النقاط
191
قال ليليا مرام:
السلام عليكم عزيزتي
ربي يحفظك وينور طريقك وربي يرزقك بطفل نفرحو معاك والعاقبه مع كل واحدة حلمها الأمومة
ربي يفرحك وغدوة نديرلكم طمينة على إسم اللمة إن شاء الله
شكرا
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الله يسلمك حبيبتي
تحياتي لكي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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مبروك ما زاد عندكم
يتربى في عز باباه ويماه
والشفاء العاجل للام
ما تنسايناش من الطمينه يا المشحاحه
وما نحتاجش صورة نحتاج طمينه تاع صح توصلني لعين الدفلى وكثري حلوة الترك فوقها
 
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