2- النظافة من الإيمان (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

ماغيكاي تشان
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا ثاني موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : النظافة من الإيمان
النظافة من الإيمان
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا ثاني موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : النظافة من الإيمان
النظافة من الإيمان
النظـافـة ضـروريـة لكـل فـرد
¨ النظافة أقوى سلاحٍ يقتل المرض، ويُقال "الوقايةُ خيرٌ من العلاجِ" أي أننا نتوقّى الأمراض بواسطة النظافة،و هذا خيرٌ من أن نمرض ثم نُعالِجَ المرض.
¨ النظافة تكون في الجسم كلِّه، وفي الملابس، وفي المسكن، وفي الفراش، وفي الطعام والشراب وحتى في الطريق.
¨ وهناك نظافةٌ أخرى أثمَنُ من النظافة الأولى وهي نظافةُ اللِسان، أي نظافة الكلام، وكذلك نظافة الأعمال، لأن الكلام الوسخ، والأعمال القبيحة هي قاذورات توسِّخ سُمعةَ صاحبها وتحقّره.
¨ والشخص النظيف – بصورة عامة – يكون منظره جميلا ويحبُّه الجميع، والشخص القذر يكون منظره قبيحاً ويكرهه الجميع.
¨ علينا أن نهتم بكل أشكال النظافة لأنها سورٌ قويٌّ يحمينا من كل أذى، أذى الجسم وأذى النفس.
وقد جاء في الحديث الشريف :" النظافة من الإيمان " أي نظافة الأجساد والأعمال والأقوال.
¨ النظافة أقوى سلاحٍ يقتل المرض، ويُقال "الوقايةُ خيرٌ من العلاجِ" أي أننا نتوقّى الأمراض بواسطة النظافة،و هذا خيرٌ من أن نمرض ثم نُعالِجَ المرض.
¨ النظافة تكون في الجسم كلِّه، وفي الملابس، وفي المسكن، وفي الفراش، وفي الطعام والشراب وحتى في الطريق.
¨ وهناك نظافةٌ أخرى أثمَنُ من النظافة الأولى وهي نظافةُ اللِسان، أي نظافة الكلام، وكذلك نظافة الأعمال، لأن الكلام الوسخ، والأعمال القبيحة هي قاذورات توسِّخ سُمعةَ صاحبها وتحقّره.
¨ والشخص النظيف – بصورة عامة – يكون منظره جميلا ويحبُّه الجميع، والشخص القذر يكون منظره قبيحاً ويكرهه الجميع.
¨ علينا أن نهتم بكل أشكال النظافة لأنها سورٌ قويٌّ يحمينا من كل أذى، أذى الجسم وأذى النفس.
وقد جاء في الحديث الشريف :" النظافة من الإيمان " أي نظافة الأجساد والأعمال والأقوال.
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه