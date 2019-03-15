2- النظافة من الإيمان (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

هذا ثاني موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب

بعنوان : النظافة من الإيمان

النظافة من الإيمان

النظـافـة ضـروريـة لكـل فـرد



¨ النظافة أقوى سلاحٍ يقتل المرض، ويُقال "الوقايةُ خيرٌ من العلاجِ" أي أننا نتوقّى الأمراض بواسطة النظافة،و هذا خيرٌ من أن نمرض ثم نُعالِجَ المرض.



¨ النظافة تكون في الجسم كلِّه، وفي الملابس، وفي المسكن، وفي الفراش، وفي الطعام والشراب وحتى في الطريق.



¨ وهناك نظافةٌ أخرى أثمَنُ من النظافة الأولى وهي نظافةُ اللِسان، أي نظافة الكلام، وكذلك نظافة الأعمال، لأن الكلام الوسخ، والأعمال القبيحة هي قاذورات توسِّخ سُمعةَ صاحبها وتحقّره.



¨ والشخص النظيف – بصورة عامة – يكون منظره جميلا ويحبُّه الجميع، والشخص القذر يكون منظره قبيحاً ويكرهه الجميع.



¨ علينا أن نهتم بكل أشكال النظافة لأنها سورٌ قويٌّ يحمينا من كل أذى، أذى الجسم وأذى النفس.



وقد جاء في الحديث الشريف :" النظافة من الإيمان " أي نظافة الأجساد والأعمال والأقوال.​

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه