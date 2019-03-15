3- الانصات (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

ماغيكاي تشان
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا ثالث موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : الانصات
الانصات
· قال الله تعالى (و إذا قريء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّكم ترحمون) .
· توضّح هذه الآية الكريمة أنّ الاستماع غير الانصات و إن كان الأخير لا يتمّ الاّ بتحقيق الأول.
· فالاستماع هو وصول الصوت الى الأذن.
· أما الانصات فهو إعطاء الاهتمام و التركيز الى ما نسمعه و محاولة فهم الحديث.
· معظم الناس ليسوا منصتين جيّدين إننا نتظاهر بأننا نعطي اهتماما و تركيزا الى ما يقوله شخص ما ، فنهزّ رؤوسنا أو نبتسم دون أن نمارس الإنصات الحقيقي.
· إنّ عدم الانصات لا يعني أننا لم نسمع.
· أيضا عندما نكون في حالة إنصات تام ،فإننا نستوعب 50% مما نسمعه.
بعد مضي يومين نستطيع أن نتذكّر نصف ما قد استوعبناه أي 25% مما سمعناه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا ثالث موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : الانصات
الانصات
· قال الله تعالى (و إذا قريء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّكم ترحمون) .
· توضّح هذه الآية الكريمة أنّ الاستماع غير الانصات و إن كان الأخير لا يتمّ الاّ بتحقيق الأول.
· فالاستماع هو وصول الصوت الى الأذن.
· أما الانصات فهو إعطاء الاهتمام و التركيز الى ما نسمعه و محاولة فهم الحديث.
· معظم الناس ليسوا منصتين جيّدين إننا نتظاهر بأننا نعطي اهتماما و تركيزا الى ما يقوله شخص ما ، فنهزّ رؤوسنا أو نبتسم دون أن نمارس الإنصات الحقيقي.
· إنّ عدم الانصات لا يعني أننا لم نسمع.
· أيضا عندما نكون في حالة إنصات تام ،فإننا نستوعب 50% مما نسمعه.
بعد مضي يومين نستطيع أن نتذكّر نصف ما قد استوعبناه أي 25% مما سمعناه.
و هذا ما يفسّر ضرورة تدوين الأفكار المهمة من الحديث الذي ننصت اليه.
المثل الصيني يقول : أسمع أنسى .....
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
المثل الصيني يقول : أسمع أنسى .....
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه