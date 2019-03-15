3- الانصات (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا ثالث موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : الانصات



الانصات



· قال الله تعالى (و إذا قريء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلّكم ترحمون) .



· توضّح هذه الآية الكريمة أنّ الاستماع غير الانصات و إن كان الأخير لا يتمّ الاّ بتحقيق الأول.



· فالاستماع هو وصول الصوت الى الأذن.



· أما الانصات فهو إعطاء الاهتمام و التركيز الى ما نسمعه و محاولة فهم الحديث.



· معظم الناس ليسوا منصتين جيّدين إننا نتظاهر بأننا نعطي اهتماما و تركيزا الى ما يقوله شخص ما ، فنهزّ رؤوسنا أو نبتسم دون أن نمارس الإنصات الحقيقي.



· إنّ عدم الانصات لا يعني أننا لم نسمع.



· أيضا عندما نكون في حالة إنصات تام ،فإننا نستوعب 50% مما نسمعه.



بعد مضي يومين نستطيع أن نتذكّر نصف ما قد استوعبناه أي 25% مما سمعناه.​

و هذا ما يفسّر ضرورة تدوين الأفكار المهمة من الحديث الذي ننصت اليه.



المثل الصيني يقول : أسمع أنسى .....



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​