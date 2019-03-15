كالقمر أنا .. في عالمي

ان حدث وتقاطعت طرقك مع طرقي

وتشابك عالمك وعالمي

ساعاملك بكل حبي وودي

ساحاول صنع عالم يحوي بعض من نجومك ونجومي

وبعد ان تعرفونني جيدا .. تختفون

وتدعونني اتساءل عن خطئي الذي جعلكم ترحلون ..

جربت كل هذا من قبل مع آخرين

لذا اهرب من مسار ذلك العالم كل حين

من الافضل ان لا تقتربو

اعتبروني وباء قاتل وابتعدو

لم اعد اريد الاختلاط

ليس لي قوة لتحمل أي طعنات

كالقمر أنا فيه

أستمد نوري من الشمس

لكن ليست شمسكم

او الخاصة بفضائكم

انما شمس الارواح

هي نور كل القلوب

محاطة بمجرتي ..

وكواكبي

شمسي .. نور الايمان في صدري

كواكبي .. أبي وأمي وأهلي

والكثير من المجرات حولي

هن صديقاتي وكل عزيز على قلبي

هذا عالمي وكل كوني

وكل ما احتاج حولي

حتى اولئك الذين أحبهم

لا أهتم إن كان لي مثل ذلك عندهم

فحبي لاجل الحب .. وحب في الله نحوهم

لا انتظر ولا اريد اي مقابل منهم

ويكفيني فقط .. سعادتهم