كالقمر أنا .. في عالمي

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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إنضم
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ان حدث وتقاطعت طرقك مع طرقي
وتشابك عالمك وعالمي
ساعاملك بكل حبي وودي
ساحاول صنع عالم يحوي بعض من نجومك ونجومي

وبعد ان تعرفونني جيدا .. تختفون
وتدعونني اتساءل عن خطئي الذي جعلكم ترحلون ..
جربت كل هذا من قبل مع آخرين
لذا اهرب من مسار ذلك العالم كل حين

من الافضل ان لا تقتربو
اعتبروني وباء قاتل وابتعدو
لم اعد اريد الاختلاط
ليس لي قوة لتحمل أي طعنات

لكم عالمكم ولي عالمي

كالقمر أنا فيه
أستمد نوري من الشمس
لكن ليست شمسكم
او الخاصة بفضائكم
انما شمس الارواح
هي نور كل القلوب

محاطة بمجرتي .. وكواكبي
شمسي .. نور الايمان في صدري
كواكبي .. أبي وأمي وأهلي
والكثير من المجرات حولي
هن صديقاتي وكل عزيز على قلبي

هذا عالمي وكل كوني
وكل ما احتاج حولي
حتى اولئك الذين أحبهم
لا أهتم إن كان لي مثل ذلك عندهم
فحبي لاجل الحب .. وحب في الله نحوهم
لا انتظر ولا اريد اي مقابل منهم
ويكفيني فقط .. سعادتهم

المزاجية المتمردة
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
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تم الاعتماد أختي وسأعود للتعقيب باذن الله
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,545
نقاط التفاعل
25,627
النقاط
1,656
قال Hakan:
تم الاعتماد أختي وسأعود للتعقيب باذن الله
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بارك الله فيك وجزاك كل خير اخي الصغيروني للاعتماد والسريع
تعودت على الحرزونات هههههههههههه
انتظر عودتك بفارغ الصبر اخي الصغيروني والموضوع موضوعك
هلا والف مرحبا تنور
تحياتي القلبية
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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اختي المشاكسة شيماء كما عهدتك متشائمة لا تنتقين من الكلمات الا السوداء
رغم هذا احب قراءتها
كنت اريد هجاءك وبعدها اثرت ان لا ازيد بؤسك بؤسا ايتها
البلهاء
مشكورة على ما كتبتي لا تحرمينا من كل جديد
تقديري لك
 
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