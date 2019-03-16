عرض بيع متوفر 400 دولار بايبال للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
400.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
PayPal - باي بال
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,229
نقاط التفاعل
682
النقاط
551
متوفر 400 دولار بايبال للبيع مقابل CCP
السعر: 1 دولار= 195 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
-تأكد ان حسابك يستقبل
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
( في حدث مشكل وحسابك لا يستقبل ستتحمل كل عمولات اعادة مال لك )
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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