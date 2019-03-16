السلام عليكم شكراااااا جزيلا لتخصيصكم هذا الركن الذي يتيح للعديد منا ايجاد حلول لمشاكله او حتى اثلاج صدره بردودكم الشافية بورك فيكم فردا فردا
جل ما اريده اخوتي في الله الدعاء لي بالزوج الصالح امانة كل من مر من موضوعي هذا يتذكرني بدعائه خصوصا عند السجود كل ما اريده زوج صالح (برنوس الستر ) يخاف ربي فيا ادعيولي خاوتي ماتنساونيش
شكرا لكم
جل ما اريده اخوتي في الله الدعاء لي بالزوج الصالح امانة كل من مر من موضوعي هذا يتذكرني بدعائه خصوصا عند السجود كل ما اريده زوج صالح (برنوس الستر ) يخاف ربي فيا ادعيولي خاوتي ماتنساونيش
شكرا لكم