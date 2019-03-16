مشكلتي اريد دعائكم فضلااااا

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم شكراااااا جزيلا لتخصيصكم هذا الركن الذي يتيح للعديد منا ايجاد حلول لمشاكله او حتى اثلاج صدره بردودكم الشافية بورك فيكم فردا فردا

جل ما اريده اخوتي في الله الدعاء لي بالزوج الصالح امانة كل من مر من موضوعي هذا يتذكرني بدعائه خصوصا عند السجود كل ما اريده زوج صالح (برنوس الستر ) يخاف ربي فيا ادعيولي خاوتي ماتنساونيش

شكرا لكم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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إنضم
13 أفريل 2013
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العمر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبشري أختي العزيزة، خيرا إن شاء الله
ربي راهو مخبيلك خير كبير، وفرج عظيم، التأخر في تحقيق أمر معيّن لا يعني أن الخالق نسانا، ولكن ليحقق لنا مانتمنى في الوقت المناسب والذي لا نعلمه ولا ندركه.
ربي يرزقك بواش متمنية يارب ويرزقك بالزوج الصالح والتقي لي يخاف ربي فيك ويسعدك ويجعلك أميرة في حياته.

ربي يهنيك، وان شاء الله المرة الجاية تجي تبشرينا ^^
فقط اصبري وحطي ثقتك التامة في ربي سبحانو، ان شاء الله فيها خير عزيزتي
ومرحبا بيك في أي وقت القسم هادا مفتوح من أجلكم جميعا
بالتوفيق ان شاء الله
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
1 جانفي 2018
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ربي يفرج عليك و يفرحك و كل المؤمنين غاليتي
و اعلمي انه ليس بينك و بين الله حجاب ادعوه يستجب لكم ادعيه و اكثري و لا تملي
 
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