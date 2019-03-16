السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبشري أختي العزيزة، خيرا إن شاء الله

ربي راهو مخبيلك خير كبير، وفرج عظيم، التأخر في تحقيق أمر معيّن لا يعني أن الخالق نسانا، ولكن ليحقق لنا مانتمنى في الوقت المناسب والذي لا نعلمه ولا ندركه.

ربي يرزقك بواش متمنية يارب ويرزقك بالزوج الصالح والتقي لي يخاف ربي فيك ويسعدك ويجعلك أميرة في حياته.



ربي يهنيك، وان شاء الله المرة الجاية تجي تبشرينا ^^

فقط اصبري وحطي ثقتك التامة في ربي سبحانو، ان شاء الله فيها خير عزيزتي

ومرحبا بيك في أي وقت القسم هادا مفتوح من أجلكم جميعا

بالتوفيق ان شاء الله