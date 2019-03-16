نقابة الفيري تيل ولقائي بالتيتانيا .. ايماجينو مع تشيكوريتا سان

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملا ايامكم بالفرح والسرور

كان يا مكان في حين العصر والاوان
كانت كاينة واحد الانسانة يسموها تشيكوريتا سان " اللي هي انا بالطبع :sneaky::sneaky::sneaky:"
كنت نتفغج في البي سي كالعادة ونعاود في انمي فيري تيل 🤩🤩🤩
ونخمم مع روحي كيفاه نتلاقا بملكة الجنيات تيتانيا ايرزا سكارليت التي هي عشقي الابدي
" وتقللي صحبتي المهبولة كوميكتي تشبهلك مانيش عارفة في وش🧐🧐🧐 "

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وفجاة تحقق حلمي ورجعت الشاشة تفيبري وخرجت انستي ميراجين وهي تتبسم كالعادة ابتسامتها الرائعة 🤗🤗🤗
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خرجت راسها ومدتلي يدها وقالتللي " يوو " معناها مرحبا بالياباني ياو
رديتلها انا " يوو تو يو تو " معناها مرحبا لك ايضا ، وقلبي يضرب من الخلعة والفرحة فنفس الوقت
قلتلها "بليز تولد مي ذات يو كان تولك ارابيك"
حتى نلقاها ردتلي بالعربية " اجل استطيع "
ورجعت نقفز من الفرحة كيما المهابل🤪🤪🤪

مديتلها يدي ودخل يدي في البي سي
ودخلت كيما موالفة تخرج سمارا من التيليفيزيون ويخاف منها خويا @sami44
كيما دخلت لقيت روحي رجعت شخصية انمي وختم فيري تيل في يدي ملفوق
" الختم يكون سحري ومعناه انه راني عضوة في النقابة وكل نقابة في مدينة فيوري عندها ختم خاص بيها "
وتلاقيت بناتسوووووووو دراغونييييييل اللي هو السلاماندر وسحره هو النااااار ورباه تنييييييييين
درت معاه سيلفي ياااااو
لقيتو كالعادة يتقابض مع غراي اللي سحرو الجليد
المثال الحي على انه النار والماء مايتلاقوش ومايتفاهموش
باينة ايرزا مكاه راحت لكاش مهمة لانه يخافو منها
لما تكون التيتانيا في النقابة ناتسو وغراي يرجعو افضل الاصدقاء باه ميدوش طريحة هاهاهاهاهاه
وعلى جالتي انا حبسو الشجار ودرت معاهم سيلفي
ورحت عند كل عضو في النقابة ودرت معاهم سيلفي
بالاخص مع عزيزي هاااااابي وعزيزتي تشارلي اللي هوما قط ازرق كيوووووووووووووت وقطة بيضاء يحكو ويطيرو فوووووووور

بعدها قعدت نشوف التبهليل والشجارات ديالهم كالعادة لكن لايييف موش في البي سي
ونستنى في غاليتي ايرزا باه ندير معاها سيلفي
جات ميرا من برا قالتلهم ايرزا جات من المهمة،
شفتو شحال عندي الزهر
ولما ناتسو وغراي سمعوها ضمو بعضاهم ويضحكو عاساس صحاب
ايا دخلت ايرزا وانا قريب دخت من الفرحة يا جدكم

قالتلهم" يوووو مينا، ياك مدرتو حتى مشاكل في غيابي " معناها مرحبا اصدقائي
وتشوف مع ناتسو وغراي خاصة
الكل رجعو يرجفو لانه التيتانيا اقوى فتاة في نقابة الفيري تيل ان لم يكن حتى في الرجال
رحت عندها نجري، قالتلي " مرحبا، يبدو انك عضوة جديدة "
قلتلها " داااااي سكييي، ايشتيييييروووووو" معناها نحبك بالياباني
" نقدر ندير معاك سيلفي؟"
قالتلي" بالطبع " وباستعمال سحرها اللي هو تبديل الدروع التي تكون في عالم اخر بدلت ورجعت لابسة فستان قوقوص
قلتلها ' كاغووووويي، سووووغيييي " معناها رااااااااااائع
ودرنا سيلفي

جا عندها كالعادة ناتسو وقاللها " لنكمل نزالنا الماضي، ساهزمك هذه المرة "
قالت له " هذا ما تقوله من عشر سنوات، تعرف انك لن تفوز "
وانا انتظر النزال بلهفة، لانه نزالاتهم روووووووووووووووووعة

وفجاة سمعت صوت دورت لقيت رحيم فوق راسي وقاللي "وااااااااااااا تتفرز في الكوميييييك، وش اسمو هذا"
اجل يا سادة كنت في احلام اليقظة ومع الروايات التي اكتبها وارويها لنفسي دون تدوينها
واااااااااع نوضني من حلمي الجميل، قلتلو طير طير هذا انمي خاص بالكبار موش تع الذراري الصغار
هاروح
وانا قعدت نتحسر لانه منقدرتش نكمل حلم يقظتي كالعادة ااااااخ

هانعرفكم بانمي فيري تيل
يتكلم عن مملكة فيوري دولة محايده عدد سكانها 17 مليون نسمة فيه السحر يباع ويشترى مثل الأكل والشرب ويشغل تفكير وحياة الناس حتى ان بعضهم يتخذ السحر مهنة ويعرفون بالسحرة ، هناك مجموعه من النقابات لديها أعضاء يقومون بكسب قوتهم من تنفذهم لمهمات النقابة وتركز القصة على نقابة fairy tail .
نقابة fairy tail هي واحدا من أقوى النقابات في البلاد هذه النقابة مكروهة من قبل المجلس الأعلى للسحرة بسب الدمار الذي يسببه أعضاء هذه النقابة في مهامهم .
يقوم المجلس الأعلى للسحر برصد الإعمال التي تقوم بها النقابات التي تتعارض مع قوانين المجلس او تحولهم إلى نقابات ظلام .
نقابات الظلام هي تلك المجموعات التي ارتكبت جرائم بحق المجتمع والتي تخالف قوانين المجلس الأعلى للسحر .

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ان شاء الله عجبتكم رحلتي وشكون تمنى كان معاي

تحياتي القلبية
في امان الله وحفظه
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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السلام عليكم
هاهاهاهاه لقد جائت الكسولة شيخشاخوكي هههههه
ماقدرتش نحفظ الاسموات هههه تلفتيهانا
علبالك لساني حكمو شلل نصفي تعوق من الاسموات هذو
وزعما صح واش كنتي تهدري معاهم بالجابونية ولا خروبوتشات برك هههه
ماتقوليليش برك قدرتي تحفظي اسمواتهم هههه
انا يما وخاوتي لو ماشي كل يوم نعيطلهم مانحفظهمش ههههه
صحابي وديما نتلف الاسم تاعهم هههه خلي نقدر نحفظ هذو ديجا ماعرفتش نقراهم هههه
عجبتني الكلمة تاع قوقوص ههههه شفيتلو الاخترع تاعك ههه
اواه انا مانحبش الانمي خخخ عليها ماتمنيتش نكون معاك هاهاهته
الاينمي تاع اطفال ههاهه
يعطيك الصحة شاروخانا هههه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
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25,682
النقاط
1,656
قال Skor m@k:
السلام عليكم
هاهاهاهاه لقد جائت الكسولة شيخشاخوكي هههههه
ماقدرتش نحفظ الاسموات هههه تلفتيهانا
علبالك لساني حكمو شلل نصفي تعوق من الاسموات هذو
وزعما صح واش كنتي تهدري معاهم بالجابونية ولا خروبوتشات برك هههه
ماتقوليليش برك قدرتي تحفظي اسمواتهم هههه
انا يما وخاوتي لو ماشي كل يوم نعيطلهم مانحفظهمش ههههه
صحابي وديما نتلف الاسم تاعهم هههه خلي نقدر نحفظ هذو ديجا ماعرفتش نقراهم هههه
عجبتني الكلمة تاع قوقوص ههههه شفيتلو الاخترع تاعك ههه
اواه انا مانحبش الانمي خخخ عليها ماتمنيتش نكون معاك هاهاهته
الاينمي تاع اطفال ههاهه
يعطيك الصحة شاروخانا هههه
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اوخدي متعرفش تشيكوغيتا تع بوكيمون ؟؟
متعرفش هذي :
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نحفظ اسامي الانمي نورمال خاصة هذا واشبيك او 277 حلقة خلصتها في سمانة هاهاهاهاهاهاه
اما اسامي الناس منحفظهمش الله غالب اسمي وننساه هههههههههههه
ايه الكلمات هدوك يابانية صح ياااااو
او تعرف اختك الكسولة فالحة في اختراع الاسامي
تخرط، تمنيت تكون معاي باينة نعرفك مليح مليح غرت مني برك ههههههههههههه
الله يسلمك ويعافيك يارب
مقلتليش وش رايك في الموضوع واذا ضحكت ولا نو اني نستنى
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك اخي سكر
الله يدوم ضحكتك ويزيد يارب
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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الله يعطيك الربح يا المصيبة
برونشيت مع القصة وكنت نحاول نتسلل لحق بيا رحيم الله غالب
بناتسوووووووو دراغونييييييل اللي هو السلاماندر وسحره هو النااااار ورباه تنييييييييين
درت معاه سيلفي ياااااو
لقيتو كالعادة يتقابض مع غراي اللي سحرو الجليد
المثال الحي على انه النار والماء مايتلاقوش ومايتفاهموش
باينة ايرزا مكاه راحت لكاش مهمة لانه يخافو منها
لما تكون التيتانيا في النقابة ناتسو وغراي
نعرف غير توم وجيري ديجا هذ الاسموات ما قدرتش نحفضهم وكي حاولت لا ميموار تاعي تخربشت كامل
ديجا راني بديت نهدر ياباني تعلمت كلمة (باكا)
@لؤلؤة قسنطينة مريم اجري عجوزتك احكمها الهبال
لليماجيناسيو تاعك جميلة بصح المرة الجاية ما تخليش رحيم معاك فكرني بحسان سلام دانك هههههههه مازلت نحلف فيه
 
جميلة أنا

جميلة أنا

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هههههههههههههه هلكتيني بالاسامي تعك و تع اصدقاءك عييت نقراهم هههههههههههه
المهم عينيا تعبانين من الاسامي حبست هههههههه مكملتش قريت لكن باذن الله نرجع نقرا يظهرلي قصة مشوقة على حساب اسامي هههههه
لي عودة باذن الله
 
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