نقابة الفيري تيل ولقائي بالتيتانيا .. ايماجينو مع تشيكوريتا سان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملا ايامكم بالفرح والسرور



كان يا مكان في حين العصر والاوان

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كنت نتفغج في البي سي كالعادة ونعاود في انمي فيري تيل كانت كاينة واحد الانسانة يسموها تشيكوريتا سان " اللي هي انا بالطبعكنت نتفغج في البي سي كالعادة ونعاود في انمي فيري تيل

ونخمم مع روحي كيفاه نتلاقا بملكة الجنيات تيتانيا ايرزا سكارليت التي هي عشقي الابدي

" " وتقللي صحبتي المهبولة كوميكتي تشبهلك مانيش عارفة في وش





وفجاة تحقق حلمي ورجعت الشاشة تفيبري وخرجت انستي ميراجين وهي تتبسم كالعادة ابتسامتها الرائعة





خرجت راسها ومدتلي يدها وقالتللي " يوو " معناها مرحبا بالياباني ياو

رديتلها انا " يوو تو يو تو " معناها مرحبا لك ايضا ، وقلبي يضرب من الخلعة والفرحة فنفس الوقت

قلتلها "بليز تولد مي ذات يو كان تولك ارابيك"

حتى نلقاها ردتلي بالعربية " اجل استطيع "

ورجعت نقفز من الفرحة كيما المهابل



مديتلها يدي ودخل يدي في البي سي



كيما دخلت لقيت روحي رجعت شخصية انمي وختم فيري تيل في يدي ملفوق

" الختم يكون سحري ومعناه انه راني عضوة في النقابة وكل نقابة في مدينة فيوري عندها ختم خاص بيها "

وتلاقيت بناتسوووووووو دراغونييييييل اللي هو السلاماندر وسحره هو النااااار ورباه تنييييييييين

درت معاه سيلفي ياااااو

لقيتو كالعادة يتقابض مع غراي اللي سحرو الجليد

المثال الحي على انه النار والماء مايتلاقوش ومايتفاهموش

باينة ايرزا مكاه راحت لكاش مهمة لانه يخافو منها

لما تكون التيتانيا في النقابة ناتسو وغراي يرجعو افضل الاصدقاء باه ميدوش طريحة هاهاهاهاهاه

وعلى جالتي انا حبسو الشجار ودرت معاهم سيلفي ودخلت كيما موالفة تخرج سمارا من التيليفيزيون ويخاف منها خويا @sami44 كيما دخلت لقيت روحي رجعت شخصية انمي وختم فيري تيل في يدي ملفوق" الختم يكون سحري ومعناه انه راني عضوة في النقابة وكل نقابة في مدينة فيوري عندها ختم خاص بيها "وتلاقيت بناتسوووووووو دراغونييييييل اللي هو السلاماندر وسحره هو النااااار ورباه تنيييييييييندرت معاه سيلفي ياااااولقيتو كالعادة يتقابض مع غراي اللي سحرو الجليدالمثال الحي على انه النار والماء مايتلاقوش ومايتفاهموشباينة ايرزا مكاه راحت لكاش مهمة لانه يخافو منهالما تكون التيتانيا في النقابة ناتسو وغراي يرجعو افضل الاصدقاء باه ميدوش طريحة هاهاهاهاهاهوعلى جالتي انا حبسو الشجار ودرت معاهم سيلفي

ورحت عند كل عضو في النقابة ودرت معاهم سيلفي

بالاخص مع عزيزي هاااااابي وعزيزتي تشارلي اللي هوما قط ازرق كيوووووووووووووت وقطة بيضاء يحكو ويطيرو فوووووووور



بعدها قعدت نشوف التبهليل والشجارات ديالهم كالعادة لكن لايييف موش في البي سي

ونستنى في غاليتي ايرزا باه ندير معاها سيلفي

جات ميرا من برا قالتلهم ايرزا جات من المهمة،

شفتو شحال عندي الزهر

ولما ناتسو وغراي سمعوها ضمو بعضاهم ويضحكو عاساس صحاب

ايا دخلت ايرزا وانا قريب دخت من الفرحة يا جدكم



قالتلهم" يوووو مينا، ياك مدرتو حتى مشاكل في غيابي " معناها مرحبا اصدقائي

وتشوف مع ناتسو وغراي خاصة

الكل رجعو يرجفو لانه التيتانيا اقوى فتاة في نقابة الفيري تيل ان لم يكن حتى في الرجال

رحت عندها نجري، قالتلي " مرحبا، يبدو انك عضوة جديدة "

قلتلها " داااااي سكييي، ايشتيييييروووووو" معناها نحبك بالياباني

" نقدر ندير معاك سيلفي؟"

قالتلي" بالطبع " وباستعمال سحرها اللي هو تبديل الدروع التي تكون في عالم اخر بدلت ورجعت لابسة فستان قوقوص

قلتلها ' كاغووووويي، سووووغيييي " معناها رااااااااااائع

ودرنا سيلفي



جا عندها كالعادة ناتسو وقاللها " لنكمل نزالنا الماضي، ساهزمك هذه المرة "

قالت له " هذا ما تقوله من عشر سنوات، تعرف انك لن تفوز "

وانا انتظر النزال بلهفة، لانه نزالاتهم روووووووووووووووووعة



وفجاة سمعت صوت دورت لقيت رحيم فوق راسي وقاللي "وااااااااااااا تتفرز في الكوميييييك، وش اسمو هذا"

اجل يا سادة كنت في احلام اليقظة ومع الروايات التي اكتبها وارويها لنفسي دون تدوينها

واااااااااع نوضني من حلمي الجميل، قلتلو طير طير هذا انمي خاص بالكبار موش تع الذراري الصغار

هاروح

وانا قعدت نتحسر لانه منقدرتش نكمل حلم يقظتي كالعادة ااااااخ





يتكلم عن مملكة فيوري دولة محايده عدد سكانها 17 مليون نسمة فيه السحر يباع ويشترى مثل الأكل والشرب ويشغل تفكير وحياة الناس حتى ان بعضهم يتخذ السحر مهنة ويعرفون بالسحرة ، هناك مجموعه من النقابات لديها أعضاء يقومون بكسب قوتهم من تنفذهم لمهمات النقابة وتركز القصة على نقابة fairy tail .

نقابة fairy tail هي واحدا من أقوى النقابات في البلاد هذه النقابة مكروهة من قبل المجلس الأعلى للسحرة بسب الدمار الذي يسببه أعضاء هذه النقابة في مهامهم .

يقوم المجلس الأعلى للسحر برصد الإعمال التي تقوم بها النقابات التي تتعارض مع قوانين المجلس او تحولهم إلى نقابات ظلام .

نقابات الظلام هي تلك المجموعات التي ارتكبت جرائم بحق المجتمع والتي تخالف قوانين المجلس الأعلى للسحر .



هانعرفكم بانمي فيري تيليتكلم عن مملكة فيوري دولة محايده عدد سكانها 17 مليون نسمة فيه السحر يباع ويشترى مثل الأكل والشرب ويشغل تفكير وحياة الناس حتى ان بعضهم يتخذ السحر مهنة ويعرفون بالسحرة ، هناك مجموعه من النقابات لديها أعضاء يقومون بكسب قوتهم من تنفذهم لمهمات النقابة وتركز القصة على نقابة fairy tail .نقابة fairy tail هي واحدا من أقوى النقابات في البلاد هذه النقابة مكروهة من قبل المجلس الأعلى للسحرة بسب الدمار الذي يسببه أعضاء هذه النقابة في مهامهم .يقوم المجلس الأعلى للسحر برصد الإعمال التي تقوم بها النقابات التي تتعارض مع قوانين المجلس او تحولهم إلى نقابات ظلام .نقابات الظلام هي تلك المجموعات التي ارتكبت جرائم بحق المجتمع والتي تخالف قوانين المجلس الأعلى للسحر .



ان شاء الله عجبتكم رحلتي وشكون تمنى كان معاي