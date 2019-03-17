للأعضاء الجدد تفضلوا هنا

حاتم07
:: عضو مُتميز ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بأعضاء اللمة الجدد ، عندي عدة ملاحظات:
أولا: الروابط لي تحطوها في مواضيعكم الروابط ممنوعة بالمنتدى ، هذا المنتدى بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الإجتماعي كالفيسبوك وغيره ولا يسمح بوضع الروابط أي كان نوعها.
ثانيا: عدم وضع أكثر من موضوعين بالقسم الواحد خلال 24ساعة.
ثالثا إذا مالقيتوش تفاعل على مواضيعكم فهذا لا يعني أننا نتجاهلكم فا لكل شخص مشاغله.
مرحبا بأعضاء اللمة الجدد ، عندي عدة ملاحظات:
أولا: الروابط لي تحطوها في مواضيعكم الروابط ممنوعة بالمنتدى ، هذا المنتدى بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الإجتماعي كالفيسبوك وغيره ولا يسمح بوضع الروابط أي كان نوعها.
ثانيا: عدم وضع أكثر من موضوعين بالقسم الواحد خلال 24ساعة.
ثالثا إذا مالقيتوش تفاعل على مواضيعكم فهذا لا يعني أننا نتجاهلكم فا لكل شخص مشاغله.