للأعضاء الجدد تفضلوا هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بأعضاء اللمة الجدد ، عندي عدة ملاحظات:

أولا: الروابط لي تحطوها في مواضيعكم الروابط ممنوعة بالمنتدى ، هذا المنتدى بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الإجتماعي كالفيسبوك وغيره ولا يسمح بوضع الروابط أي كان نوعها.

ثانيا: عدم وضع أكثر من موضوعين بالقسم الواحد خلال 24ساعة.

ثالثا إذا مالقيتوش تفاعل على مواضيعكم فهذا لا يعني أننا نتجاهلكم فا لكل شخص مشاغله.