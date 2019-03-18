انطلاق المشاورات لتشكيل الحكومة

شرع الوزير الأول، نور الدين بدوي ونائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي" على ضوء توجيهات الرئيس بوتفليقة.

وحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن مصدر جد مطلع، قال اليوم الأحد، أن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشاورات الجارية ستُوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل "حكومة منفتحة بشكل واسع ".

المصدر احدى الجرائد الوطنية

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