كروكوون من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جبتلكم اليوم كروكي من مطبخي

المقادير :
7 بيضات
نكيل بنفس المكيال
كيلة سكر
كيلة زيت
فانيلا
قشور الليمون
ملعقة نشاء
ملعقة لحظة
خميرة الخبر
الفرينة حسب الحاجة

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اضع البيض مع رشة ملح واقوم بالخلط بالخلاط جيدا
اضيف السكر واواصل الخلط ثم الزيت واخلط جيدا
بعدها الفانيلا والقشور
اللحظة والنشاء
واضيف الفرينة مع الخميرة ونلم العجينة
واشكلها على شكل حرابيش
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نشكل خطوط الكروكي المشهورة ههه وندهن بالبيض والكاكاوو

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وبعد ماطاب
شهية طيبة

كي يبرد نخليه يبرد ونخبيه في بورت مونجي

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fifioo

fifioo

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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سلمت ايادي خالتي كروكي يشهي هههه جوعتيني في وقت القهوة درک وقتااه نعووود نجرب وحدي 😂 في انتظار العسل من ايادديكي
 
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