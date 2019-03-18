عرض بيع متوفر 500 دولار btc/USDt مقابل CCP/ BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
5,765
نقاط التفاعل
741
النقاط
331
متوفر مبلغ 500دولار USDt/btc للبيع علي منصة BINANCE
سعر الدولار = 195دج (ثابت)

اقل مبلغ للبيع 50 دولار

العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,576
نقاط التفاعل
3,820
النقاط
171
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق..
 
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