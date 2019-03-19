فلسفتي في الحياة 03 :

أحد أهم مُنَغصَاتْ الحياة الزوجية، ومَوَاطنْ الخَلَل في الأسرة، والتي تُأرِّقْ الزّوجة الصالحة : رفض زوجها الاعتراف بالخطأ، وعدم قبوله التنازل لصالح رأيها، رغم صحته وأفضلية رأيها على رأيه. لهذا فأنا أعتقد أن نجاح الاسرة يبدأ من نضج ورقي الحوار بين الزوج والزوجة....

بعبارة أكثر وضوح: يجب أن يفهم كثير من الرّجال أن علاقتهم بالمرأة ليست دوما " تْفَنْطِيزْ وخْشُونية رَاسْ "