فلسفتي في الحياة 03

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 جانفي 2019
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فلسفتي في الحياة 03:
أحد أهم مُنَغصَاتْ الحياة الزوجية، ومَوَاطنْ الخَلَل في الأسرة، والتي تُأرِّقْ الزّوجة الصالحة: رفض زوجها الاعتراف بالخطأ، وعدم قبوله التنازل لصالح رأيها، رغم صحته وأفضلية رأيها على رأيه. لهذا فأنا أعتقد أن نجاح الاسرة يبدأ من نضج ورقي الحوار بين الزوج والزوجة....
بعبارة أكثر وضوح: يجب أن يفهم كثير من الرّجال أن علاقتهم بالمرأة ليست دوما " تْفَنْطِيزْ وخْشُونية رَاسْ"
 
Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
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السلام عليكم
الاعتراف بالخطأ فضيلة ليس فقط في العلاقة الزوجيه بجميع جوانب الحياة
العناد بين الزوجين يدمر علاقتهما و لكل طرف اُسلوب و ميزات اقسى الرجال امام حنية الزوجة يصبح حمل وديع و اجحد النساء امام رجولة زوجها تصبح مطيعه لان الله فطرنا على هذا
تحياتي
 
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