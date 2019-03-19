عرض بيع بيع مبلغ 500$ NETELLER مقابل baridimob/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
192.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Neteller - نتلر
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,248
نقاط التفاعل
686
النقاط
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متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 192دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 100 دولار

العمولة على الشاري

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.
 
Abdenourbourorg

Abdenourbourorg

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 مارس 2019
المشاركات
14
نقاط التفاعل
0
النقاط
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العمر
16
احجز لي 10 دولار اوجو منك ان لا تردني فانا محتاجها
 
Abdenourbourorg

Abdenourbourorg

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 مارس 2019
المشاركات
14
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
16
احجز لي 2 دولار احتاجها ربي يحفضك الدفع يكون مقابل فليكسي 400دج
 
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