kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
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- نقاط التفاعل
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- النقاط
- 551
متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع
سعر الدولار = 192دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 100 دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
سعر الدولار = 192دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 100 دولار
العمولة على الشاري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)