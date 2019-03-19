وصفة البطاطا في الفرن

عابرة طريق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 جوان 2015
- المشاركات
- 20
- نقاط التفاعل
- 10
- النقاط
- 3
السلام عليكم
المقادير :
8 بطاطا
20 غرام من الزبدة
1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف
ملح وفلفل 2 ملعقة طعام زيت زيتون
الطريقة :
قشر البطاطس واغسلها قبل تقطيعها إلى شرائح رفيعة. تتمثل الحيلة في وضع كل بطاطس بين عودتين خشبيتين وتقطيعها حتى يلمس السكين عيدان تناول الطعام. ضع البطاطا في طبق الخبز. ضعي القليل من الزبدة فوق كل بطاطس ، ورشّيها بالزيت ورشيها بالزعتر والملح والفلفل. أخبز في 200 درجة مئوية ويطهى لمدة 45 دقيقة. سوف تذوب البطاطس وهشتها في وقت وستتخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.
لمشاهدة وصفات اكثر :
المقادير :
8 بطاطا
20 غرام من الزبدة
1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف
ملح وفلفل 2 ملعقة طعام زيت زيتون
الطريقة :
قشر البطاطس واغسلها قبل تقطيعها إلى شرائح رفيعة. تتمثل الحيلة في وضع كل بطاطس بين عودتين خشبيتين وتقطيعها حتى يلمس السكين عيدان تناول الطعام. ضع البطاطا في طبق الخبز. ضعي القليل من الزبدة فوق كل بطاطس ، ورشّيها بالزيت ورشيها بالزعتر والملح والفلفل. أخبز في 200 درجة مئوية ويطهى لمدة 45 دقيقة. سوف تذوب البطاطس وهشتها في وقت وستتخذ لونًا ذهبيًا جميلًا.
لمشاهدة وصفات اكثر :