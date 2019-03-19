الإنسان عندما يتقن دور الشيطان

عجيب أنت أيها الإنسان... خلقك الله تعالى من ماء آسن.. وإذا بك تطير في الأعالي... تحدج الناس بنظرات الكره والازدراء والاحتقار.. ترتدي الكاشمير والقطيفة والحرير.. ومهرجان الألوان.. والعطور المعطرة.. تتيه في التيه في كبرياء... لا يعجبك العجب.. وبنظراتك القاتلة تقتل بدون رحمة.. تحاكم العائشين على ظهر المعمورة.. إذا كنت غنيّا رأيتهعم بؤساء وتسحقهم سحقا، وإن كنت سلطانا طحنتهم طحنا، وإن كنت عالما جعلت منهم جهلاء الجاهلين، وإن كنت جميلا ريت فيهم قبح الدنيا، آه أيها الإنسان .. وأنت غني قاتل وأنت سلطان قاتل وأنت عالم قاتل وأنت جميل قاتل.. تبا لك أيها الانسان وسحقا...