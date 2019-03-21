فلسفتي في الحياة05 :

" ما يكبر راس حتى يشيب راس"لقد أدركت كرب أسرة، أن مهمة رعاية وتربية الابناء من أصعب المهام وأقدسها في الحياة، لهذا فأنا أعجب من سلوك اللامبالاة والإهمال التي يتصف بها بعض الاولياء... لكي أنجح في مواجهة الاحساس بالعياء ومرارة الواقع، أحاول أن استمد الطاقة ممن هم في ظروف صعبة وإمكانيات أقل، لكنهم أقوى وأكثر إيجابية مني

. .. يتبع ...