شاب شعره أطول من عمره

الآن فقط رأيت فديوهين.. واحد مذيعة سكاي نيوز تسأل شاب رجلاوي: ما رأيك في التغييرات؟ الشاب: يقول لها بطريقة تهريجية: ماناش مع التغيير بدلو بيون ب، بيون... أي حجر الشطرنج.. قالت له : بالعربية بالعربية؟ فقال لها: لا عربية لا والو هذه لهجتنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والمعلقون صفقوا له بالقلب واليد... أنت رجل.. أنت جزائري حر... هذه هي الرجولة... هذه هي الجزائر؟؟ هل الجزائر هي الجهل وقلة الأدب؟؟ ومراهق آخر شعره أطول من عمره ينتقد الساسة والبلاد والمعارضين ويوجه رسالة للشعب، وشعره يرفرف كشعر أميرة في قصر سلطان؟؟؟ والكل يقول: صغير وكلامه كبير... هذا هو الجزائري الحقيقي.. بل هناك من أسماه بكوكو المتوحش... هذه عينة من المسيرات....