شفت فيديو نتاع المصري علي سعيد فرحان بالجزائريين ومنبهر بما يفعلون... واتصل ببعضهم.. فضحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونا.... أحدهم قالو: أحكيلي على المسيرات؟ واش قال الجزائري آحي عليا؟؟؟ قالو: أنا خطبت في المسيرة؟ المصري ضبح وعيط وساغ وقال: يعني مالقيتش مكان تخطب فيه غير المسيرة؟ معقول. ايه يا راجل؟؟ فيه ايه؟؟ طب احكيلي زاي بالتفاصيل؟ الجزائري قال مبتسما ملتهجا سعيدا: شفتها شافتني طلبت الهاتف قلتلها أنا نحب الجزائر ونتيا تحبي الجزائر نتزوجوا نجيبو طفل نسموه الجزائر؟؟؟ آآآآآآآآآآآآآآآآحوجي يانا... فرجو علينا العالم... طبعا هو ما خطب لا والو.. باينة كي الشمس، غازلها ودوموندا التليفون وهي لخاطر خرجت على جال "الحب الشيطاني الحيواني" عطاتلو التلفون في انتظار أن .............. آسف رقابة..

سلام مع تحيات سيزانو