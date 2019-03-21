شوفو هذا الإمام ماذا فعل بالنبي يوسف عليه السلام

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
نصلي الصبح فيتقدم رجلا مكان الإمام الغائب
فبدأ تلاوته لسورة الفاتحة
و كان صوته مزعجا و تلاوته سيئة
بينما هو يقرأ الفاتحة ان اتمنى ان لا يطيل بنا الصلاة
و يقرأ بقصار السور حتى يخفف عنا و عن نفسه
لأتفاجأ أنه يتلوا سورة يوسف
يالله ماذا دهاه ليصلي بنا بسورة طويلة
يا ربي صبرني على تحمل هذا الصوت
الكارثة انه لا يتقن التلاوة و صوته سيء و زد عليها أخطاءه في قلب
الكسر و السكون و الضم بالفتح و كذالك كان يخطيء في ترتيب اللآيت حتى يصحح له
و بعد معانات طوية اكملنا الركعتين بكم كبير من الأخطاء و الصراخ
ليلتفت لنا الإمام يريد أن يعضنا (يقدم لنا موعضة )
و يقول
شفتوا خاوت يوسف واش عملوا في خوهم
ليرد عليه شيخ كبير
الحقيقة ما تركوه هم أكملته أنت بهته الصلاة هههههههههههههههه
بعض الأئمة عليهم تحسين تلاواتهم و إلا سيصلون لوحدهم
و عليهم حسن اختيار من يخلفونهم حال غيابهم
لأن الحفظ الجيد و التلاوة الجيدة أمور محببة شرعا و عرفا
فبدأ تلاوته لسورة الفاتحة
و كان صوته مزعجا و تلاوته سيئة
بينما هو يقرأ الفاتحة ان اتمنى ان لا يطيل بنا الصلاة
و يقرأ بقصار السور حتى يخفف عنا و عن نفسه
لأتفاجأ أنه يتلوا سورة يوسف
يالله ماذا دهاه ليصلي بنا بسورة طويلة
يا ربي صبرني على تحمل هذا الصوت
الكارثة انه لا يتقن التلاوة و صوته سيء و زد عليها أخطاءه في قلب
الكسر و السكون و الضم بالفتح و كذالك كان يخطيء في ترتيب اللآيت حتى يصحح له
و بعد معانات طوية اكملنا الركعتين بكم كبير من الأخطاء و الصراخ
ليلتفت لنا الإمام يريد أن يعضنا (يقدم لنا موعضة )
و يقول
شفتوا خاوت يوسف واش عملوا في خوهم
ليرد عليه شيخ كبير
الحقيقة ما تركوه هم أكملته أنت بهته الصلاة هههههههههههههههه
بعض الأئمة عليهم تحسين تلاواتهم و إلا سيصلون لوحدهم
و عليهم حسن اختيار من يخلفونهم حال غيابهم
لأن الحفظ الجيد و التلاوة الجيدة أمور محببة شرعا و عرفا
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