شوفو هذا الإمام ماذا فعل بالنبي يوسف عليه السلام

الامين محمد

الامين محمد

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نصلي الصبح فيتقدم رجلا مكان الإمام الغائب

فبدأ تلاوته لسورة الفاتحة
و كان صوته مزعجا و تلاوته سيئة
بينما هو يقرأ الفاتحة ان اتمنى ان لا يطيل بنا الصلاة
و يقرأ بقصار السور حتى يخفف عنا و عن نفسه

لأتفاجأ أنه يتلوا سورة يوسف
يالله ماذا دهاه ليصلي بنا بسورة طويلة
يا ربي صبرني على تحمل هذا الصوت

الكارثة انه لا يتقن التلاوة و صوته سيء و زد عليها أخطاءه في قلب
الكسر و السكون و الضم بالفتح و كذالك كان يخطيء في ترتيب اللآيت حتى يصحح له

و بعد معانات طوية اكملنا الركعتين بكم كبير من الأخطاء و الصراخ

ليلتفت لنا الإمام يريد أن يعضنا (يقدم لنا موعضة )
و يقول
شفتوا خاوت يوسف واش عملوا في خوهم

ليرد عليه شيخ كبير

الحقيقة ما تركوه هم أكملته أنت بهته الصلاة هههههههههههههههه

بعض الأئمة عليهم تحسين تلاواتهم و إلا سيصلون لوحدهم
و عليهم حسن اختيار من يخلفونهم حال غيابهم
لأن الحفظ الجيد و التلاوة الجيدة أمور محببة شرعا و عرفا
 
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sami44

sami44

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حسن الصوت في الامامة وفي الاذان
هنا ذكرتني اخي بالتراويح في شهر رمضان
لما يكون المقرئ سن الصوت تجد مسجده مملوء عن اخره وان كان غير ذالك فينفر منه المصلون
والاذان كذالك هناك مؤذن اذا سمعت صوته اسرعت الى الصلاه وكأنه يناديك باسمك وهناك مؤذن لا يحسن الاان لأن صوته ركيك فيكون عكس الاول
لهذا للوزارة تختار الاذان حسن الصوت والامام المتمكن في الامامة والخطابة
بالفعل ما ذكرته ضاهرة منتشرة لكن في بعض المساجد فقط ولا تجدها في المدن الكبرى
لك الشكر اخي الامين على الموضوع الطيب
تقديري لك
 
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