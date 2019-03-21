شوفو هذا الإمام ماذا فعل بالنبي يوسف عليه السلام

نصلي الصبح فيتقدم رجلا مكان الإمام الغائب



فبدأ تلاوته لسورة الفاتحة

و كان صوته مزعجا و تلاوته سيئة

بينما هو يقرأ الفاتحة ان اتمنى ان لا يطيل بنا الصلاة

و يقرأ بقصار السور حتى يخفف عنا و عن نفسه



لأتفاجأ أنه يتلوا سورة يوسف

يالله ماذا دهاه ليصلي بنا بسورة طويلة

يا ربي صبرني على تحمل هذا الصوت



الكارثة انه لا يتقن التلاوة و صوته سيء و زد عليها أخطاءه في قلب

الكسر و السكون و الضم بالفتح و كذالك كان يخطيء في ترتيب اللآيت حتى يصحح له



و بعد معانات طوية اكملنا الركعتين بكم كبير من الأخطاء و الصراخ



ليلتفت لنا الإمام يريد أن يعضنا (يقدم لنا موعضة )

و يقول

شفتوا خاوت يوسف واش عملوا في خوهم



ليرد عليه شيخ كبير

الحقيقة ما تركوه هم أكملته أنت بهته الصلاة هههههههههههههههه

بعض الأئمة عليهم تحسين تلاواتهم و إلا سيصلون لوحدهم