شاركنا قصة نجاحك

السلام عليكم اهل اللمة كل واحد فينا لديه اهداف وطموحات كثيرة نسعى لتحقيقها مهما حصل وكلما كانت الاهداف سامية كلما كانت صعبة المنال ساروي لكم قصتي كنت في الثانوية ادرس تخصص رياضيات والحمد لله نتائجي كانت ممتازة كانت تجلس معي صديقة ذات مستوى لابأس به لكنها متفوقة جدا في اللغة الانجليزية انا راكم عرفينواحد المرة في حصة اللغة الانجليزية طرح الاستاذ سؤال جيت نجاوب قالي اسكتي خلي لالاك تهدر نتي وانجليزية اعداء وضحك حسيت كلي ضربني وغاضتي عمري بزاف من داك النهار اقسمت بلي نولي احسن من الكل بدات نبحث شاركت في منتديات وووووو بديت نتحسن كي جا الاختبار ديت نقطة مليحة فاتهمني بالزوير وهاداك لي زاد عزيمتي ووعدتو امام الكل بلي نولي استاذة في اللغة الحية وضاعفت مجهودي سهرت الليالي وكل تركيزي على اللغة الحية تحصلت على الباك بمعدل 14شعبة رياضيات 16علامتي في الانجليزية توجهت للمدرسة العليا للغة الكل عارض قراري بشدة خاصة والديا لانو معدلي ياهلني لمدارس عليا اخرى لكن اصريت وكملت دراستي ورانا في مؤسسة وحدة انا حبست لانو نربي في توامي المهم شافني وعرفني بلي وصلت اعتذر مني مي انا شكرتو لانو ربى في ذاك الشغف بالنجاح يقال وراء كل نجاح ساحق قصة اليمة فما مدى مصداقية هذا معكم !تحياتي