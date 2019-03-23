عشبة فراش الندى

السلام عليكم،ساعدوني من فضلكم على إيجاد الإسم بالعربية أو الفرنسية للنبتة المصورة أدناههي تعرف عندنا في ولاية النعامة ب "فراش الندى" هي ذات أوراق مخملية فيها رائحة تشبه العفن و بعض أوراقها مقطنة، تنبت مفرشة في الأرض...قيل لي أنها تنفع للشقيقة و حساسية الصدر، لكني أردت أن أعرف هل لها تأثير على مرضى الضغط؟ شكرا.