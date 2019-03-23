عشبة فراش الندى

REDO79
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السلام عليكم،
ساعدوني من فضلكم على إيجاد الإسم بالعربية أو الفرنسية للنبتة المصورة أدناه
هي تعرف عندنا في ولاية النعامة ب "فراش الندى" هي ذات أوراق مخملية فيها رائحة تشبه العفن و بعض أوراقها مقطنة، تنبت مفرشة في الأرض...قيل لي أنها تنفع للشقيقة و حساسية الصدر، لكني أردت أن أعرف هل لها تأثير على مرضى الضغط؟ شكرا.
ساعدوني من فضلكم على إيجاد الإسم بالعربية أو الفرنسية للنبتة المصورة أدناه
هي تعرف عندنا في ولاية النعامة ب "فراش الندى" هي ذات أوراق مخملية فيها رائحة تشبه العفن و بعض أوراقها مقطنة، تنبت مفرشة في الأرض...قيل لي أنها تنفع للشقيقة و حساسية الصدر، لكني أردت أن أعرف هل لها تأثير على مرضى الضغط؟ شكرا.