عشبة فراش الندى

REDO79

REDO79

:: عضو منتسِب ::
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23 مارس 2019
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السلام عليكم،
ساعدوني من فضلكم على إيجاد الإسم بالعربية أو الفرنسية للنبتة المصورة أدناه
هي تعرف عندنا في ولاية النعامة ب "فراش الندى" هي ذات أوراق مخملية فيها رائحة تشبه العفن و بعض أوراقها مقطنة، تنبت مفرشة في الأرض...قيل لي أنها تنفع للشقيقة و حساسية الصدر، لكني أردت أن أعرف هل لها تأثير على مرضى الضغط؟ شكرا.
103912
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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ارجوا من الاخوة تقديم المساعدة

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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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لم اسمع بها اخي يا ريت تحوس على اسم اخر لها وممكن نساعدوك
 
عشريني متمرد

عشريني متمرد

:: عضو مُشارك ::
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كيما قال خونا سامي ، حاول توضحلنا أكثر بالاك نقدرو نعاونوك !
 
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