بسم الله

السلام عليكم ورحمة الله.

بما انه شهر مارس شهر الغراس وانا

اقوم ببري غصن زيتون لكي يلائم الغصن الذي شققته لكي يحتضن ذلك الوافد الجديد لتنبت شجرة مشتركة وبذلك ثمار طيبة وجدت ان الامر يتطلب جهدا ومصابرة ومثابرة لكن هكذا يكون الامر

تذكرت حينها افضل الغراس

وهو انجاب ابناء صالحين من ام صالحة واب صالح اليس ذلك افضل ما يسعى اليه؟

اليس ذلك الجهد وهو التربية افضل الجهد ؟

كيف نزهد فيه ولا نجتهد في سبيل نيله؟

كيف يستقيم امر من لا استقامة له ولا دين وكيف لمن لا استقامة له ان ينجب ويصلح ما انجب ؟

كيف ننجب ولا نربي ونترك الاولاد هملا

تتخطفهم الشهوات من كل جانب ؟

اين رحمة الوالد بإبنه اليست الرحمة ان تخاف عليهم لفحات جهنم؟

اين رحمة الام وهي صاحبة الفؤاد الطيب

ومنبع الحنان عندما ترى بناتها يتبرجن

ويدخلن في حديث كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها وان ريحها يشم على مسيرة كذا وكذا؟









انبل الرحمة ان ترحم من انجبت وبذلك تربيهم ليرتفعوا ويرفعوا هذه الامة

بسواعدهم فأمتنا بحاجة لنا كلنا.



كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته

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