كتاب 101 طريقة بسيطة PDF لتكون ناجح مع نفسك PDF

كتاب 101 طريقة بسيطة PDF لتكون ناجح مع نفسك

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كن واثقا بنفسك، فأنت شخص فريد متميزا إن بإمكانك القيام بأشياء لا يمكن لغيرك القيام بها . تستطيع أن تكون شيئا لا يكونه الآخرون. إنك قادر على التأثير على الآخرين بطريقة لا يتقنها سواك، وإذا فأنت تحمل البركة في طياتك إن شاء الله. ولأنك شخص خاص، فإن لك مطلق الحق في أن تتواجد في أي مكان، ولن يستطيع غيرك أن يقوم مقامك . قد يدفعنا الناس، وتدفعنا الظروف أحيانا إلى الشك في قدراتنا الكامنة، وفي أهميتنا، لا تدع ذلك يحدث لك أبدا من فضلك، كن – دائمًا – واثقا بنفسك، وإن تعذر ذلك عليك الآن، فاسمح لي أن أثق بك، ذاك شرف لي ! يتناول كتاب 101 طريقة بسيطة لتكون ناجحا مع نفسك موضوع النجاح من خلال عدة مباحث منها ثق بنفسك، لا تؤنب نفسك، أملك هاتفك، الصوت والصورة، المس الأرض، القوة الذاتية، احضن نفسك، ...دونا واتسون - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ كتاب 101 طريقة بسيطة PDF لتكون ناجح مع نفسك ❝ ❱من علم النفس وتطوير الذات - مكتبة المكتبة التجريبية.