كيفية التخلص من النحافه لطفلي

اولا: ان كان الطفل يعانى من سد الشهية فعلينا ان نلعب على الاغراء والجاذبية بان نقدم للطفل الغذاء بصورة تجذبه وتلهفه على تناول الغذاء تقديم وجبات صحية ولذيذةثانيا: زيدى من اعداد النشويات المقدمة للطفل من خبز او أرز او مكرونة او بطاطس فالنشويات تزيد الوزن وغنية بالسعراتثالثا: احرصى ان يتناول الطفل مالا يقل عن 100 جرام من البروتين كل يوم سواء لحم او دجاج او سمك او ديك رومى بأسلوب محببة للطفل تجعله يقبل على تناولها مثل كفتة او بانيه مقرمش او ناجتس او بيض اسكتلندى فالبروتين الحيوانى هام لانه يحتوى على حديد كما انه صاحب مسئولية عن تشييد عضلات الطفلرابعا: لابد ان يتناول الطفل 2 كاس لبن كامل الدسم وان كان الطفل لا يحب مذاق اللبن لا تستسلمىإليكِ هذه الأفكار :– لبن بالفاكهة ميكس ومحلى بالسكر– ميلك تشيك لبن مثلج او ايس كريم بنكهة محببة للطفل– ايس كريم معد منزليا بالحليب والفاكهة الطازجة– ارز بالحليب والمكسرات– كاسترد– كريم كراميلخامسا: احرصى ان تكون السناكس غنيه بالسعرات فقدمى لطفلك المكسرات و الزبيب و الفواكة المجففة و الفول السودانى و الفشارسادسا: ان كان طفلك يحب نوع محدد من الحساء فضيفى له فى الخاتمة الجبن المبشور لارتفاع سعراته ودسامته خاصة لو الاجبان صفراء مثل الجبن الرومى و الموتزريلا و البارميزان و الشيدر