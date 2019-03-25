ابني في حاجتكم

السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته

انا ام تطلب منكم مساعدتها في علاج ابنها ذو 9 سنوات معاق حركيا بسبب مرض جيني اسمه ضمور عضلات شوكي علاجه باهض الثمن ولم نستطع الحصول على pris en charge من طرف الدولة الجزائرية لفرنسا او امريكا او اي بلد من البلدان التي تتوفر على الدواء الذي يحمل اسم spinraza ارجوا ان اجد من لديه حل لابني لكي لا يؤول الى ما االت اليه اخته الله يرحمها قبل سنتين ارجو منكم التفاعل لكي نجد معا حلا مناسبا مع العلم انني طلبت فيزا مرتين ولم اوفق وشكرا احبتي فالله