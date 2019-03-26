رسالة من مراهقة

كنت رائعًا إذ تحررت من كل قيودك

فما أجمل أن رأيتُك تدبك

مُداهمةٌ من نوعٍ آخر اقتحمت معاقلي

لأفديك يا حبيبي

يا عين أبي

افرد جناحيك ثم ارتقي أكثر قليلاً

خذني بين ذراعيك

ولنرقص شوبي وعتابا

أيّها الممتد داخلي

كيف نقول كفى لهذا السؤال الصعب؟

لكنّك تستحق لأنّك جئت كما تمنيّت

إنسانٌ يملأ النور داخله

تُرجمانٌ أثير لوجه الحٌزن اللامع

برقيات العُشّاق الأولى

طُهر فلسطين

عنب الخليل وشكل الحجر

أنتَ ابن القضيّة وصاحب الأرض

الآن إقرأ عليّ شيئًا من معادات الوله

ربيع الماء وعيون البنات

سِحْر عمّان

لا تترك اللحن يتوقف

صعّد من نحيب آهتك

بأبي وأُمََّي أنت!













عمّان 26 - 3 - 2019







































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