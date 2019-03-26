رسالة من مراهقة

متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
282
نقاط التفاعل
998
النقاط
121
العمر
33
كنت رائعًا إذ تحررت من كل قيودك
فما أجمل أن رأيتُك تدبك
مُداهمةٌ من نوعٍ آخر اقتحمت معاقلي
لأفديك يا حبيبي
يا عين أبي
افرد جناحيك ثم ارتقي أكثر قليلاً
خذني بين ذراعيك
ولنرقص شوبي وعتابا
أيّها الممتد داخلي
كيف نقول كفى لهذا السؤال الصعب؟
لكنّك تستحق لأنّك جئت كما تمنيّت
إنسانٌ يملأ النور داخله
تُرجمانٌ أثير لوجه الحٌزن اللامع
برقيات العُشّاق الأولى
طُهر فلسطين
عنب الخليل وشكل الحجر
أنتَ ابن القضيّة وصاحب الأرض
الآن إقرأ عليّ شيئًا من معادات الوله
ربيع الماء وعيون البنات
سِحْر عمّان
لا تترك اللحن يتوقف
صعّد من نحيب آهتك
بأبي وأُمََّي أنت!






عمّان 26 - 3 - 2019



















 
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