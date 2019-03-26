هاذاك علاه راني نفكر في الزوجة الثانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله يا قهوة العشية ههه، أنا أصلا مانشربش قهوة لا صباح لا عشية لا فليل، أنا نشرب الحليب برك ^^

والحليب عندي الصباح وبس، نفطر الصباح مليح بالحليب الله الله، من تم خلاص، يعني غير كي نروح ضيفة، ولا نكون مع عايلة كبيرة تحلالي نعاندهم ونشرب حليب معاهم، بصح في الدار لالا.

بصح نتا كيما بابا يحب قهوة وحليب مع العشية، وهادي قاطو وهادي بريوش، وهو مريض بالسكر، قاتلو ماما تفطر بحاجة حلوة مع الصباح معليش راك رايح تمشي وكلشي، بصح مع العشية لالا، يعني يا تشرب القهوة والحليب بشوي خبز ولا ماكانش هههه، ولا بطلها وكي يحب يشرب ياكل طرف خبز ولا كسرة بلا زبدة بلا والو، خير من الحلويات، هكاك نتا تاني، راك مريض بالسكر ومازلت تحوس على البغرير وجماعتو -__-

وبالمناسبة حنا في قسنطينة، البغرير أو القُرصة كما نسميها، ناكلوها غداء ماش مع القهوة والحليب.