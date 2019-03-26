هاذاك علاه راني نفكر في الزوجة الثانية

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
السلام عليكم
راه القلب معمر وخرو من الطريق حمبوكم
المهم كاين بعض الامور راهي موروث شعبي لا يمكن الاستغناء عنهم
مثل الكسكس يعني لازم مرة على مرة يكون طبق لكسكس حاضر
و كاين ايضا الحنة و الزغاريت
و كاين المطلوع
و كاين الشكشوكة
و كاين الفريت اوم لات
و كاين الكسكروت معقودة و الكرانطيطة
و كاين البغرير
و المقروض
و القرويشة
المهم كاين امور راهي جزء من الهوية لازم تكون فيها قوانين في الدستور الجديد
و من بين هته الموروثات اللي راني نفكر بسببها في زوجة ثانية
هي
التعشـــــــــــــــــــــــــوية
التعشوية هي قهوة تاع العشية
مشكلتي يا خاوتي انا نحب نعشوي بالمطلوع و الزبدة
او المبسس
او القاطو
او الفطير
او البغير
المهم رازم تكون كاين التعشوية لكن اصطدمت بواقع مر
و هو المدام تكره التعشوية
كي تحط السنيوة تحط فيه فنجان واحد
و هذا الامر يقبش المشاعر
انا نحب يكون في السنيوة زوج فناجيل
دوك يا المدام تبطل عادتها او تدبرو عليا زوجة ثانية تكون تحب التعشوية
هههههههههههههههه
المهم
واش علاقتكم بالتعشوية او القهوة تاع المساء
راه القلب معمر وخرو من الطريق حمبوكم
المهم كاين بعض الامور راهي موروث شعبي لا يمكن الاستغناء عنهم
مثل الكسكس يعني لازم مرة على مرة يكون طبق لكسكس حاضر
و كاين ايضا الحنة و الزغاريت
و كاين المطلوع
و كاين الشكشوكة
و كاين الفريت اوم لات
و كاين الكسكروت معقودة و الكرانطيطة
و كاين البغرير
و المقروض
و القرويشة
المهم كاين امور راهي جزء من الهوية لازم تكون فيها قوانين في الدستور الجديد
و من بين هته الموروثات اللي راني نفكر بسببها في زوجة ثانية
هي
التعشـــــــــــــــــــــــــوية
التعشوية هي قهوة تاع العشية
مشكلتي يا خاوتي انا نحب نعشوي بالمطلوع و الزبدة
او المبسس
او القاطو
او الفطير
او البغير
المهم رازم تكون كاين التعشوية لكن اصطدمت بواقع مر
و هو المدام تكره التعشوية
كي تحط السنيوة تحط فيه فنجان واحد
و هذا الامر يقبش المشاعر
انا نحب يكون في السنيوة زوج فناجيل
دوك يا المدام تبطل عادتها او تدبرو عليا زوجة ثانية تكون تحب التعشوية
هههههههههههههههه
المهم
واش علاقتكم بالتعشوية او القهوة تاع المساء
آخر تعديل: