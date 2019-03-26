هاذاك علاه راني نفكر في الزوجة الثانية

الامين محمد

الامين محمد

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السلام عليكم
راه القلب معمر وخرو من الطريق حمبوكم

المهم كاين بعض الامور راهي موروث شعبي لا يمكن الاستغناء عنهم
مثل الكسكس يعني لازم مرة على مرة يكون طبق لكسكس حاضر

و كاين ايضا الحنة و الزغاريت
و كاين المطلوع
و كاين الشكشوكة
و كاين الفريت اوم لات
و كاين الكسكروت معقودة و الكرانطيطة
و كاين البغرير
و المقروض
و القرويشة

المهم كاين امور راهي جزء من الهوية لازم تكون فيها قوانين في الدستور الجديد

و من بين هته الموروثات اللي راني نفكر بسببها في زوجة ثانية
هي
التعشـــــــــــــــــــــــــوية
التعشوية هي قهوة تاع العشية

مشكلتي يا خاوتي انا نحب نعشوي بالمطلوع و الزبدة
او المبسس
او القاطو
او الفطير
او البغير

المهم رازم تكون كاين التعشوية لكن اصطدمت بواقع مر
و هو المدام تكره التعشوية
كي تحط السنيوة تحط فيه فنجان واحد
و هذا الامر يقبش المشاعر
انا نحب يكون في السنيوة زوج فناجيل

104026

104025

دوك يا المدام تبطل عادتها او تدبرو عليا زوجة ثانية تكون تحب التعشوية
هههههههههههههههه


المهم
واش علاقتكم بالتعشوية او القهوة تاع المساء
 
آخر تعديل:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا قهوة العشية ههه، أنا أصلا مانشربش قهوة لا صباح لا عشية لا فليل، أنا نشرب الحليب برك ^^
والحليب عندي الصباح وبس، نفطر الصباح مليح بالحليب الله الله، من تم خلاص، يعني غير كي نروح ضيفة، ولا نكون مع عايلة كبيرة تحلالي نعاندهم ونشرب حليب معاهم، بصح في الدار لالا.
بصح نتا كيما بابا يحب قهوة وحليب مع العشية، وهادي قاطو وهادي بريوش، وهو مريض بالسكر، قاتلو ماما تفطر بحاجة حلوة مع الصباح معليش راك رايح تمشي وكلشي، بصح مع العشية لالا، يعني يا تشرب القهوة والحليب بشوي خبز ولا ماكانش هههه، ولا بطلها وكي يحب يشرب ياكل طرف خبز ولا كسرة بلا زبدة بلا والو، خير من الحلويات، هكاك نتا تاني، راك مريض بالسكر ومازلت تحوس على البغرير وجماعتو -__-
وبالمناسبة حنا في قسنطينة، البغرير أو القُرصة كما نسميها، ناكلوها غداء ماش مع القهوة والحليب.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
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رواحو دبروا عليا حمبوكم هههههههههههههه

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Abodi84

Abodi84

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قال الامين محمد:
السلام عليكم
راه القلب معمر وخرو من الطريق حمبوكم

المهم كاين بعض الامور راهي موروث شعبي لا يمكن الاستغناء عنهم
مثل الكسكس يعني لازم مرة على مرة يكون طبق لكسكس حاضر

و كاين ايضا الحنة و الزغاريت
و كاين المطلوع
و كاين الشكشوكة
و كاين الفريت اوم لات
و كاين الكسكروت معقودة و الكرانطيطة
و كاين البغرير
و المقروض
و القرويشة

المهم كاين امور راهي جزء من الهوية لازم تكون فيها قوانين في الدستور الجديد

و من بين هته الموروثات اللي راني نفكر بسببها في زوجة ثانية
هي
التعشـــــــــــــــــــــــــوية
التعشوية هي قهوة تاع العشية

مشكلتي يا خاوتي انا نحب نعشوي بالمطلوع و الزبدة
او المبسس
او القاطو
او الفطير
او البغير

المهم رازم تكون كاين التعشوية لكن اصطدمت بواقع مر
و هو المدام تكره التعشوية
كي تحط السنيوة تحط فيه فنجان واحد
و هذا الامر يقبش المشاعر
انا نحب يكون في السنيوة زوج فناجيل

مشاهدة المرفق 104026

مشاهدة المرفق 104025

دوك يا المدام تبطل عادتها او تدبرو عليا زوجة ثانية تكون تحب التعشوية
هههههههههههههههه


المهم
واش علاقتكم بالتعشوية او القهوة تاع المساء
إضغط للتوسيع...
اولا السلام عليكم
ثانيا ما هذه المركبات التي ذكرتها و اي مفاعلات تفكر في صنعها نحسك من أصول انشتاينيه بدك تخربها
ثالثاً خليك عاقل ويجيك فنجان قهوة احسن يجيك شي تاني هههههههه
النساء تفهم جميع الدين الاسلامي الا مثنى و ثلاث و رباع هنا تخرج عن نطاق الالتزام بالدِّين ههههههههههه
تحياتي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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إنضم
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2,061
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا قهوة العشية ههه، أنا أصلا مانشربش قهوة لا صباح لا عشية لا فليل، أنا نشرب الحليب برك ^^
والحليب عندي الصباح وبس، نفطر الصباح مليح بالحليب الله الله، من تم خلاص، يعني غير كي نروح ضيفة، ولا نكون مع عايلة كبيرة تحلالي نعاندهم ونشرب حليب معاهم، بصح في الدار لالا.
بصح نتا كيما بابا يحب قهوة وحليب مع العشية، وهادي قاطو وهادي بريوش، وهو مريض بالسكر، قاتلو ماما تفطر بحاجة حلوة مع الصباح معليش راك رايح تمشي وكلشي، بصح مع العشية لالا، يعني يا تشرب القهوة والحليب بشوي خبز ولا ماكانش هههه، ولا بطلها وكي يحب يشرب ياكل طرف خبز ولا كسرة بلا زبدة بلا والو، خير من الحلويات، هكاك نتا تاني، راك مريض بالسكر ومازلت تحوس على البغرير وجماعتو -__-
وبالمناسبة حنا في قسنطينة، البغرير أو القُرصة كما نسميها، ناكلوها غداء ماش مع القهوة والحليب.
إضغط للتوسيع...
ياااه يا مريومة راكي ضايعة و تعرفيش صلاحك القهوة راهي دوا
ما تديريش على هذا
104028

راح يحرمكم من كل حاجة لذيذة خخخخخخخخخخخخخخخخخ

زيدي مريومة ها ما دبرتيش عليا زوجة ثانية ولا راكي متحالفة مع المدام ضدي هههههههههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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نقاط التفاعل
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2,061
قال Abodi84:
اولا السلام عليكم
ثانيا ما هذه المركبات التي ذكرتها و اي مفاعلات تفكر في صنعها نحسك من أصول انشتاينيه بدك تخربها
ثالثاً خليك عاقل ويجيك فنجان قهوة احسن يجيك شي تاني هههههههه
النساء تفهم جميع الدين الاسلامي الا مثنى و ثلاث و رباع هنا تخرج عن نطاق الالتزام بالدِّين ههههههههههه
تحياتي
إضغط للتوسيع...
ههههههههههههه اهلا بالاخ الطيب
لا انا عامل حسابي و عارف ان المدام مشغولة ما راح تشوف ها الموضوع ههههههههههههه

و الرجل ايضا ما يفهم حاجة من الدين إلا التعدد هههههههههه
 
Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
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571
قال الامين محمد:
ههههههههههههه اهلا بالاخ الطيب
لا انا عامل حسابي و عارف ان المدام مشغولة ما راح تشوف ها الموضوع ههههههههههههه

و الرجل ايضا ما يفهم حاجة من الدين إلا التعدد هههههههههه
إضغط للتوسيع...
اي منيح حاط مسافة أمان لكن اصحى غلطت الشاطر بألف ها ههههههه
اكيد هذا القران الي قال ما جبنا شي من عندنا هههههههه
ضيف انه الطمع في الدين و الزواج نصف الدين لازم الواحد يطمع فيه ههههههه
 
أم منيــــــر

أم منيــــــر

:: مشرفة ::
منتدى الحوار الهادف
طاقم المشرفات
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السلام عليكم
الله بكون في عونك خويا محمد ويكون عون الزوجه
انا قهوة لعشيه ماشي مهمه ول دايما حاضره
يعني كل مره كفاش يلا زوجي ككان فلبيت وطلب عليها لازم تكون يا لو كان بلخبز و معجون و كي نكون مريحة في راسي ونفسيتي نتفنن يعني على حساب لمزاج
وكي يكون زوجي غايب ماكانش لي يحوس عليها
بصح ماشي حق عليك تحب تزيد زوجه تانيه على خلطر قهوة لعشيه لو كان مرتك تسمع بيك تبق توجدهالك و تزينلك سنيوه بلا ما تطلبها ههههه
 
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