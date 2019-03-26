imad ddine
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 جانفي 2018
- المشاركات
- 17
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 25
خدمة الدعم و المساعدة و التصميم
- كتابة المقالات العلمية (اللغات: الاجليزية ، الفرنسية)
- تلخيص كتاب كامل (اللغات: الاجليزية ، الفرنسية)
- تصميم الملصقات الإعلانية للمنتجات بالانجليزية
- تصميم سلايدر مشروع دراسي أو عملي (مثال: مشروع للتسويق الالكتروني)
بعد قبول هذه الخدمة
قررت نشرها للاستفادة أنا متخصص ختصة
في الكتاباب بالانجليزية و الفرنسية للبحوث و المقالات و الترجمة التقنية و خدمة ملصقات اعلانية للمنتجات.
أدعموا و لو بكلمة تحفيزية و شكرا
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