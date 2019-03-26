عرض بيع خدمات التصميم و كتابة المقالات العلمية بالانجليزية و الفرنسية

imad ddine

imad ddine

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2018
المشاركات
17
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
العمر
25
خدمة الدعم و المساعدة و التصميم

  • كتابة المقالات العلمية (اللغات: الاجليزية ، الفرنسية)
  • تلخيص كتاب كامل (اللغات: الاجليزية ، الفرنسية)
  • تصميم الملصقات الإعلانية للمنتجات بالانجليزية
  • تصميم سلايدر مشروع دراسي أو عملي (مثال: مشروع للتسويق الالكتروني)

بعد قبول هذه الخدمة
قررت نشرها للاستفادة أنا متخصص ختصة
في الكتاباب بالانجليزية و الفرنسية للبحوث و المقالات و الترجمة التقنية و خدمة ملصقات اعلانية للمنتجات.
أدعموا و لو بكلمة تحفيزية و شكرا​
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
azzedine93

azzedine93

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أفريل 2019
المشاركات
1
نقاط التفاعل
0
النقاط
0
العمر
25
الله يوفقك اخي
 
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