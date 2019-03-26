خدمة الدعم و المساعدة و التصميم ​

كتابة المقالات العلمية (اللغات: الاجليزية ، الفرنسية)

تلخيص كتاب كامل (اللغات: الاجليزية ، الفرنسية)

تصميم الملصقات الإعلانية للمنتجات بالانجليزية

تصميم سلايدر مشروع دراسي أو عملي (مثال: مشروع للتسويق الالكتروني)



بعد قبول هذه الخدمة

قررت نشرها للاستفادة أنا متخصص ختصة

في الكتاباب بالانجليزية و الفرنسية للبحوث و المقالات و الترجمة التقنية و خدمة ملصقات اعلانية للمنتجات.

أدعموا و لو بكلمة تحفيزية و شكرا​