في اخر الطابور.

وحدي انا

كل المقاعد شاغرة......

في اولها يقبع الانتضار

بيني وبينه ماض وذكرى

امامي طاولة

والنادل توارى عن الانضار

ترك فنجان قهوة . . .

قد اسن وانهار

ترك قطعة سكر . . .

اسودت وصار طعمها مرار

ترك قلم. . .

ترك محبرة . . .

وقد جف القلم وانهار

ترك ورقة . . . .

اصفرت واكلها الغبار

خيم الحزن في الطابور

وزاد الانكسار

ففاضت ينابيع الاسى

وكان الدمع حار

افلت الانوار . . .

وضاع بارضي النهار

اتى الدور على الانتضار

فلم يترك لي خيار

للاسف . . . .

فتجاعيد الاسى لا تكتم الاسرار

عاد النادل يلملم البقايا

وما اتخذت القرار







من خربشات sami44



