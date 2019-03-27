sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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في اخر الطابور.
وحدي انا
كل المقاعد شاغرة......
في اولها يقبع الانتضار
بيني وبينه ماض وذكرى
امامي طاولة
والنادل توارى عن الانضار
ترك فنجان قهوة . . .
قد اسن وانهار
ترك قطعة سكر . . .
اسودت وصار طعمها مرار
ترك قلم. . .
ترك محبرة . . .
وقد جف القلم وانهار
ترك ورقة . . . .
اصفرت واكلها الغبار
خيم الحزن في الطابور
وزاد الانكسار
ففاضت ينابيع الاسى
وكان الدمع حار
افلت الانوار . . .
وضاع بارضي النهار
اتى الدور على الانتضار
فلم يترك لي خيار
للاسف . . . .
فتجاعيد الاسى لا تكتم الاسرار
عاد النادل يلملم البقايا
وما اتخذت القرار
من خربشات sami44
وحدي انا
كل المقاعد شاغرة......
في اولها يقبع الانتضار
بيني وبينه ماض وذكرى
امامي طاولة
والنادل توارى عن الانضار
ترك فنجان قهوة . . .
قد اسن وانهار
ترك قطعة سكر . . .
اسودت وصار طعمها مرار
ترك قلم. . .
ترك محبرة . . .
وقد جف القلم وانهار
ترك ورقة . . . .
اصفرت واكلها الغبار
خيم الحزن في الطابور
وزاد الانكسار
ففاضت ينابيع الاسى
وكان الدمع حار
افلت الانوار . . .
وضاع بارضي النهار
اتى الدور على الانتضار
فلم يترك لي خيار
للاسف . . . .
فتجاعيد الاسى لا تكتم الاسرار
عاد النادل يلملم البقايا
وما اتخذت القرار
من خربشات sami44