اغلقت الحدود لا مفر

في خبر عاجل اعلنته اليوم قناة البلاد

ومن مصادر توصف بانها موثوقة

اعلنت هيىة سياديه عن منعها لاكثر من مائة شخصية سياسية ورجال اعمال من مغادرة ارض الوطن

كما ان هذا المنع صدر من هيىة سيادية وليس من وزارة العدل

والامر بالمنع موجود على مستوى كل المطارات والموانئ وشرطة الحدود

والسؤال المطروح

....بعد هذا الإجراء هل بدأ التضييق على العصابة ومحاصرتها

...هل نقول ان السلطة بدأت التحرك لتطويق بؤر الفساد المالي والسياسي واسترجاع اموال وكرامة الجزاىريين

...الن يكون هذا ذر للرماد في العيون كما كان يوم القبض على الخليفة

....هل يمكن ان نرى يوما وجوه البؤس. عندنا وراء الضبان

السلام عليكم