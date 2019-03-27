افخر انواع القهوة

Abodi84

Abodi84

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الصور التي أمامك ليست محض فضلات لحيوان ما ولكنها تمثل العملية اﻷولية لحصولنا على أغلى أنواع القهوة في العالم
حيث تعتبر قهوة "كوبي لواك" (Kopi Luwak ) من أحد أهم أصناف القهوة المتميزة في شتى أنحاء العالم، وهي الأغلى ثمنا، حيث يبلغ سعر الرطل الواحد منها حوالي 600 دولار أمريكي، وسعر الفنجان الواحد قد يتجاوز 50 دولار أمريكي
وتصنع هذه القهوة من فضلات أحد الحيوانات التي تعيش في شرق آسيا ويقتات على البن ويعرف بالعربية باسم #زباد.
يتم إنتاج هذه القهوة من حبوب البن الذي اقتات عليه حيوان "الزومبراكس القطبى " أو ما يُعرف باسم الزباد،

فمن المعروف أن هذا الحيوان ينتقي حبوب البن عن أشجارها ويأكلها بنهم، فتعمل الأنزيمات الموجودة في معدته على تخمير حبوب البن وتفكيك البروتينات .148A8620-DAF1-43A9-AFE9-8C04DCEA62F1.jpeg777E9F27-1238-485A-B561-9975C3D75FF4.jpegC914DEF5-3FEC-4502-B144-598FF566FA7A.jpeg3A7B34BF-9FD1-4BB5-9053-32155506A36C.jpeg
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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إنضم
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كرهتني في القهوة
ان شاء الله عمي الجيلالي ما يكونش يشري منها
انا مدمن على القهوة واضن موضوعك يساعدني للاقلاع عنها
تقديري لك
 
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