السلام عليكم

أجمل ما في الحياة أن ينعم الله عليك بأحباب ليسوا من دمك ولا يعرفون عنك سوى كلماتك ومع ذلك تفيض قلوبهم إحتراما وتقديرا لك



لولا إنحناء ظهر الأمهات لما أستقام ظهر الأبناء



التجاعيد التي تراها على وجه أمك تحكي مسيرة إمرأة عظيمة ناضلة من أجل فلذات أكبادها

اللله يرحم أمي ويرحم جميع أمهات المسلمين يارب ويسكهن جنات عدن ويسقهن من حوض النبي صلى الله عليه وسلم

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض