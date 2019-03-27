فائدة

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,584
نقاط التفاعل
4,429
النقاط
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السلام عليكم
أجمل ما في الحياة أن ينعم الله عليك بأحباب ليسوا من دمك ولا يعرفون عنك سوى كلماتك ومع ذلك تفيض قلوبهم إحتراما وتقديرا لك

لولا إنحناء ظهر الأمهات لما أستقام ظهر الأبناء

التجاعيد التي تراها على وجه أمك تحكي مسيرة إمرأة عظيمة ناضلة من أجل فلذات أكبادها
اللله يرحم أمي ويرحم جميع أمهات المسلمين يارب ويسكهن جنات عدن ويسقهن من حوض النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,852
نقاط التفاعل
5,368
النقاط
191
السلام عليكم
بارك الله فيكي على الموضوع
في انتظار جديد مواضيعك المميزة
تحياتيو احترامي لكي​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,531
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رحم الله امهات المؤمنين اجمعين
بالفعل تجاعيد الوجه في وجه امي تحكي الف قصة وقصة
بورك فيك على ما انتقيتي
 
نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,584
نقاط التفاعل
4,429
النقاط
111
وفيك بارك ورحم الله موت جميع موت. المسلمين يارب
تحياتي
 
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