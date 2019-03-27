شبعنا منهم حد التخمة

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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السلا عليكم ورحمة الله



اللافت للانتباه هذه الايام مع توالي الاحداث والصراع الحصل بين النضام الشعب
هو الموائد المستديرة على القنوات التلفزيه العامة والخاصة
104098

القنوات الاخبارية تعمل بدوام متواصل حتى لا يفوتها شيئ
حتى ولو مرت ذبابة بجانب قصر المراديه لوجدت خبر عاجل ( الذباب ينضم الى الحراك)
اما القنوات الاخرى فلا خلو من الحوارات السياسيه والنقاشات العقيمه التي غالبا ما تنتهي بعراك او ن دون نتيجة
تذكرنا بسنوات الجمر
الغريب في الامر ان المدعوين اما وجوه اكل الهر عليهم وشرب
او وجوه تضهر لاول مره في الشاشة فاختلط عليها الامر
او وجوه معروفة بالبوعريفو اين تضعهم فهم الادرى
تحسبهم خبراء قانونيون لكن لا يعرفون من القانون غير الاسم اما الدستور فحدث ولا حرج
تسأله عن الحل يقول لك يجب تطبيق المادة 102
واذا قلت له ستبق المادة 102 يقولك هذا غير كاف
النوع الاخير هو الي قولك ( يروحو قاع)
حبيت نعرف غير شكون هوما ( قاع)
الله لا تربحهم شبعونا سياسه وحرمو علينا المعيشة
ومن هنا عرفت مقولة( راهم قالو) منين جات
هؤلاء هم. وجوه البؤس
من رسخ لدى المواطن البسيط ثقافة الاشاعه ومقولةراهم قالوا


 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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الغريب اخي ناصر في جانب الحراك راهي فوضى كبيرة في الآراء
و للأسف الغالبية تقودها اسماء إما مشبوهة كزيتوت دراجي او مراهقون
نادرا ما تجد شخص رزين و يعرف ماذا يريد

لو رأينا الواقع لما وجدنا اثنين متفقين على رأي
الحراك راح يقدم لينا سبعين رئيس جمهورية و كل جهة تضرب على مصالحها او ايدلوجياتها او قناعاتها او عبثها
على الرغم من محاولة الاعلام اخماد هته التفرقات و التشعبات و يريد اخبارنا ان الجميع على قلب رجل واحد

ضف الى ذالك عدم الجدية و اخذ الامور بهزل في كثير من الاحيان

لكن مطمئن ان في الدولة رجال شريفون راح يكونوا سدا منيعا و يحافظون على الجزاير
 
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