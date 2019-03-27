شبعنا منهم حد التخمة









اللافت للانتباه هذه الايام مع توالي الاحداث والصراع الحصل بين النضام الشعب

هو الموائد المستديرة على القنوات التلفزيه العامة والخاصة





القنوات الاخبارية تعمل بدوام متواصل حتى لا يفوتها شيئ السلا عليكم ورحمة اللهاللافت للانتباه هذه الايام مع توالي الاحداث والصراع الحصل بين النضام الشعبهو الموائد المستديرة على القنوات التلفزيه العامة والخاصةالقنوات الاخبارية تعمل بدوام متواصل حتى لا يفوتها شيئ

حتى ولو مرت ذبابة بجانب قصر المراديه لوجدت خبر عاجل ( الذباب ينضم الى الحراك)

اما القنوات الاخرى فلا خلو من الحوارات السياسيه والنقاشات العقيمه التي غالبا ما تنتهي بعراك او ن دون نتيجة

تذكرنا بسنوات الجمر

الغريب في الامر ان المدعوين اما وجوه اكل الهر عليهم وشرب

او وجوه تضهر لاول مره في الشاشة فاختلط عليها الامر

او وجوه معروفة بالبوعريفو اين تضعهم فهم الادرى

تحسبهم خبراء قانونيون لكن لا يعرفون من القانون غير الاسم اما الدستور فحدث ولا حرج

تسأله عن الحل يقول لك يجب تطبيق المادة 102

واذا قلت له ستبق المادة 102 يقولك هذا غير كاف

النوع الاخير هو الي قولك ( يروحو قاع)

حبيت نعرف غير شكون هوما ( قاع)

الله لا تربحهم شبعونا سياسه وحرمو علينا المعيشة

ومن هنا عرفت مقولة( راهم قالو) منين جات

هؤلاء هم. وجوه البؤس

من رسخ لدى المواطن البسيط ثقافة الاشاعه ومقولةراهم قالوا