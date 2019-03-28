يريدون فصل ابني عني

ما تتقلقيش اختي والله لن يحدث هذا الأمرإلا في حالة واحدة و هي عندما تقررين انت هذا الأمركنصيحة يا طيبة ما تحشميش من هذا الأمرو إذا عرضوا عليك الفكرة ارفضيها و اللي حاب يزعف يضرب راسه على الحيطلكن ردي بالعقل برك و قولي ما نقدؤش و هما و انت روح واحد لا يمكن تقسيم الروح الواحد ربي يحفظكم كامل و انت و اولادكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما زادت عندي غفران جاني واحد يجس النبض و قالي فلان و يقصد ابن عميليس له اولادهو انت عندك بنتين و غفران هي الثالثة و راك عاطل عن العملو الله حسيت بالإهانة نفرط في بنتي والله حتى و لو قطعوني اربا ارباو لما خبرت زوجتي ذعرت و صرخة و بكات و قررنا ان الامراذا عرض علي مرة اخرى راح اتصرف تصرف آخرالمهم ما تتقلقيش و الله ما تكوني الا راضية اختااهو ربي يجبر الخواطر