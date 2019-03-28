يريدون فصل ابني عني

الوهم
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السلام عليكم اهل اللمة انا اعاني من.مشكلة تكاد تخنقني انا متزوجة والحمد لله ربي انعم عليا بتوأم ذكر ربي يحفظهملي عندي لوسي لاينجب منذ فترة سمعت كلام بان لوسي يريد ان يربي احد اولادي لا اخفي عليكم اصبت بالذعر فانا متعلقة بتوأمي لدرجة لا تتخيلوها كما انني لا اريد فصلهما لانهما متعلقان ببعضهما زوجي حفظه الله اكد لي انه لن يفرقني احد عنهما سوى الله لكني اعرف حماي جدا هو متسلط لدرجة لاتتصور اعلم ان لوسي يعاني في وحدة قاتلة لكن والله لا استطيع اعطاءه اولادي لست انانية كلماتي لا تستطيع فهمها سوى الام والله كما يقال الكبدة صعيبة ما الحل لا اريد ان اجلب المشاكل لزوجي فهو نعم نعم الزوج والتحدث الى حماي مستحييييل اكاد اجن اشدوني بالله عليكم