يريدون فصل ابني عني

الوهم

الوهم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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السلام عليكم اهل اللمة انا اعاني من.مشكلة تكاد تخنقني انا متزوجة والحمد لله ربي انعم عليا بتوأم ذكر ربي يحفظهملي عندي لوسي لاينجب منذ فترة سمعت كلام بان لوسي يريد ان يربي احد اولادي لا اخفي عليكم اصبت بالذعر فانا متعلقة بتوأمي لدرجة لا تتخيلوها كما انني لا اريد فصلهما لانهما متعلقان ببعضهما زوجي حفظه الله اكد لي انه لن يفرقني احد عنهما سوى الله لكني اعرف حماي جدا هو متسلط لدرجة لاتتصور اعلم ان لوسي يعاني في وحدة قاتلة لكن والله لا استطيع اعطاءه اولادي لست انانية كلماتي لا تستطيع فهمها سوى الام والله كما يقال الكبدة صعيبة ما الحل لا اريد ان اجلب المشاكل لزوجي فهو نعم نعم الزوج والتحدث الى حماي مستحييييل اكاد اجن اشدوني بالله عليكم
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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لا حول ولا قوة الا بالله
والله صعقت لما قرأت العنوان و احسست بالمك لما قرات الموضوع
لتعلمي ان من رزق زوجك البنين قادر على رزق اخيه لما العجلة عليه ان يصبر ويدعو الله ان يرزقه الاولاد دون الحاجة الى تربية ابن ليس من صلبة ولو كان ابن اخيه
ولتعلمي ان الفصل بين التوأمين ليس امر جيد
انصحك بالتمسك بتوامك ولا تفرطي في احد منهم
الم تسألي نفسكاذا كبر ابنك وسالك لماذا اعطيتني لعمي من دون اخي ما سيكون جوابك لن تقنعيه ابدا
لهذا عليكي بالتحدث مع زوجك في الامر واخبريه. عن تمسكك بتوامك
اما عن حماك لا يمكنه اجبارك على الامر وان تحتم الامر ضحي بحماك من اجل أبنائك فزوجك لا يتخلى عنك ما دمتي على صواب
اتمنى ان تنتهي مشكلتك على خير وربي يحفضلك توامك ويكبروا وتفرحي بيهم
تقديري لك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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ما تتقلقيش اختي والله لن يحدث هذا الأمر
إلا في حالة واحدة و هي عندما تقررين انت هذا الأمر

كنصيحة يا طيبة ما تحشميش من هذا الأمر
و إذا عرضوا عليك الفكرة ارفضيها و اللي حاب يزعف يضرب راسه على الحيط
لكن ردي بالعقل برك و قولي ما نقدؤش و هما و انت روح واحد لا يمكن تقسيم الروح الواحد ربي يحفظكم كامل و انت و اولادك

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لما زادت عندي غفران جاني واحد يجس النبض و قالي فلان و يقصد ابن عمي
ليس له اولاده
و انت عندك بنتين و غفران هي الثالثة و راك عاطل عن العمل :cry::cry::cry:
و الله حسيت بالإهانة نفرط في بنتي والله حتى و لو قطعوني اربا اربا
و لما خبرت زوجتي ذعرت و صرخة و بكات و قررنا ان الامر
اذا عرض علي مرة اخرى راح اتصرف تصرف آخر


المهم ما تتقلقيش و الله ما تكوني الا راضية اختااه
و ربي يجبر الخواطر
 
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