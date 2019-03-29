الحيوانات الليلية لماذا لا تستطيع رؤية الألوان؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



تستطيع الحيوانات الليلية النشاط مثل بعض السنوريات والبوميّات وبعض أسماك المياه العميقة وبعض القرود مثل قرد التارسير الرؤية في الظلام الدامس بشكل ممتاز، ولذلك فهي تستيقظ ليلاً لتقوم بأنشطة الصيد وتناول الطعام حيث تكون لها الأفضلية. ولكن مع هذه الرؤية الليلية المتميزة فهي حُرِمت من رؤية الألوان بشكل جيد. يعود السبب وراء ضعف إمكانية رؤية الألوان في الحيوانات الليلية النشاط في نقص عدد الخلايا المخروطية أو المخاريط، وهي خلايا مستقبلة للضوء تقع في شبكية العين وتعمل على وجه أفضل في الضوء الساطع، وتساهم المخاريط في الإدراك اللوني، بينما تملك الكائنات الحية نهارية النشاط مثل البشر عدد هائل من الخلايا المخروطية تصل لـ 4,5 مليون خلية مخروطية

بعض الحيوانات ترى بشكل معقد أكثر منا، فمثلاً النحل يرى بالأشعة فوق البنفسجية، والأفاعي المجلجلة ترى بالأشعة تحت الحمراء، ولكن البعض يؤكد أن مثل هذه الرؤية لن تكون صالحة له.



منقول للافادة ​