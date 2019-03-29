5- 14 خطوة للنجاح (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا خامس موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : 14 خطوة للنجاح باذن الله
النجاح والتفوق = 1% إلهام وخيال + 99%جهد واجتهاد:
الإلهام والخيال لا يشكل أكثر من 1% من النجاح بينما الطريق الحقيقي للنجاح هو بذل الجهد والاجتهاد
وإن ما نحصل عليه دون جهد أو ثمن فليس ذي قيمة..
لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله * * * لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
(الجهد المبذول تسعة أعشار النجاح )
14خطوة للاستعداد للمذاكرة
1- اخلص النية لله واجعل طلب العلم عبادة.
2- تذكر دائما أن التوفيق من الله والأسباب من الإنسان
3- احذف كلمة " سوف " من حياتك ولا تؤجل .
4- أحذر الإيحاءات السلبية :أنا فاشل – المادة صعبة ..
5- ثق بتوفيق الله وابذل الأسباب.
6- ثق في أهمية العلم وتعلمه.
7- أحذر رفقاء السوء وقتلة الوقت ..
8- نظم دفاترك ترتاح مذاكرتك ..
9- أد واجباتك وراجع يوما بيوم..
10- تزود بأحسن الوقود ..( أكثر من الفواكه والخضراوات وامتنع عن الأكلات السريعة).
11- لا تذاكر أبدا وأنت مرهق .. نظم وقتك
12- تذكر أن أحسن طريقة لاستغلال الوقت أن تبدأ الآن.!!
13- حدد أولوياتك الدراسية وفق الوقت المتاح.
14- ضع جدولا يوميا – أسبوعيا لتنظيم الوقت والأولويات .
تنظيم الوقت :
رغبة + إرادة + ممارسة + جهد = متعة
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذا خامس موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب
بعنوان : 14 خطوة للنجاح باذن الله
النجاح والتفوق = 1% إلهام وخيال + 99%جهد واجتهاد:
الإلهام والخيال لا يشكل أكثر من 1% من النجاح بينما الطريق الحقيقي للنجاح هو بذل الجهد والاجتهاد
وإن ما نحصل عليه دون جهد أو ثمن فليس ذي قيمة..
لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله * * * لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
(الجهد المبذول تسعة أعشار النجاح )
14خطوة للاستعداد للمذاكرة
1- اخلص النية لله واجعل طلب العلم عبادة.
2- تذكر دائما أن التوفيق من الله والأسباب من الإنسان
3- احذف كلمة " سوف " من حياتك ولا تؤجل .
4- أحذر الإيحاءات السلبية :أنا فاشل – المادة صعبة ..
5- ثق بتوفيق الله وابذل الأسباب.
6- ثق في أهمية العلم وتعلمه.
7- أحذر رفقاء السوء وقتلة الوقت ..
8- نظم دفاترك ترتاح مذاكرتك ..
9- أد واجباتك وراجع يوما بيوم..
10- تزود بأحسن الوقود ..( أكثر من الفواكه والخضراوات وامتنع عن الأكلات السريعة).
11- لا تذاكر أبدا وأنت مرهق .. نظم وقتك
12- تذكر أن أحسن طريقة لاستغلال الوقت أن تبدأ الآن.!!
13- حدد أولوياتك الدراسية وفق الوقت المتاح.
14- ضع جدولا يوميا – أسبوعيا لتنظيم الوقت والأولويات .
تنظيم الوقت :
رغبة + إرادة + ممارسة + جهد = متعة
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه