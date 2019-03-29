5- 14 خطوة للنجاح (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا خامس موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : 14 خطوة للنجاح باذن الله





النجاح والتفوق = 1% إلهام وخيال + 99%جهد واجتهاد:



الإلهام والخيال لا يشكل أكثر من 1% من النجاح بينما الطريق الحقيقي للنجاح هو بذل الجهد والاجتهاد

وإن ما نحصل عليه دون جهد أو ثمن فليس ذي قيمة..



لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله * * * لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



(الجهد المبذول تسعة أعشار النجاح )



14خطوة للاستعداد للمذاكرة



1- اخلص النية لله واجعل طلب العلم عبادة.



2- تذكر دائما أن التوفيق من الله والأسباب من الإنسان

3- احذف كلمة " سوف " من حياتك ولا تؤجل .



4- أحذر الإيحاءات السلبية :أنا فاشل – المادة صعبة ..

5- ثق بتوفيق الله وابذل الأسباب.



6- ثق في أهمية العلم وتعلمه.



7- أحذر رفقاء السوء وقتلة الوقت ..



8- نظم دفاترك ترتاح مذاكرتك ..



9- أد واجباتك وراجع يوما بيوم..



10- تزود بأحسن الوقود ..( أكثر من الفواكه والخضراوات وامتنع عن الأكلات السريعة).



11- لا تذاكر أبدا وأنت مرهق .. نظم وقتك



12- تذكر أن أحسن طريقة لاستغلال الوقت أن تبدأ الآن.!!



13- حدد أولوياتك الدراسية وفق الوقت المتاح.



14- ضع جدولا يوميا – أسبوعيا لتنظيم الوقت والأولويات .



تنظيم الوقت :



رغبة + إرادة + ممارسة + جهد = متعة



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​