9- الخط وسلامة اللغة (سلسلة التنمية البشرية: نصائح للطلاب )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



هذا تاسع موضوع تابع لسلسلة التنمية البشرية : نصائح للطلاب



بعنوان : الخط وسلامة اللغة





كثير من الطلاب لا يحسن الخط ومن كتاباتهم ما لا سبيل إلى قراءته مطلقاً، ومنها ما يقرأ بكثير من الصعوبة. فإن كنت في عداد هؤلاء فحاول أن تجد لك من ذلك مخرجاً.



قد لا يكون خطك جميلاً واضحاً جداً، ولكن يجب أن يكون مقروءاً على الأقل.

إنك لن تحصل على درجات عالية على شيء كتبته صحيحاً بخط رديء.



على سبيل المثال جرى بحث خاص تناول مجموعتين من المصححين:

المجموعة الأولى:

قامت بتصحيح أوراق امتحانية عسيرة القراءة .



والمجموعة الثانية :

قامت بتصحيح أوراق على العكس من ذلك لكن تحتوي على الإجابة نفسها.



وقد أصدرت إليهم تعليمات مشدّدة ألا يعيروا الخط أهمية في تقدير الدرجات.

وعلى الرغم من ذلك، ظهر أن المصححين أعطوا الأوراق الامتحانية المكتوبة بخط واضح ومقروء،

علامة أعلى بنسبة 16% من العلامة التي أعطيت للأوراق المكتوبة بخط لا سبيل إلى قراءته إلا بعسر.





<<======نــصــيــحــة======>>



إن كان خطك صعب القراءة فابدأ بالترتيب على تحسينه من الآن.

عليك أيضاً أن تتمسك بسلامة اللغة في كتابتك أي أن تراعي القواعد وعلامات الوقف مراعاة دقيقة إن لهذا أثراً حسناً في نفس المصحح.

فمن الطبيعي أن تؤدي الأخطاء في النحو وفي كتابة الكلمات الى خفض في الدرجات سواء اقصد ذلك المصحح أو لم يقصده.



<<====== و تــذكــر======>>



أن الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً (الإمام علي رضي الله عليه)





تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​