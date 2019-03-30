انهزام المقلد.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ اليَهُودَ والنَّصَارَى ؟ قَالَ : فَمَنْ ؟ ) رواه البخاري
.
'والمقلِّد للكفار يشعر بعقدة النقص ، ويتحلى بالانهزامية والتردي ، لذا يسارع إلى سد نقصه بتقليد من يعظمه ، ولو وقف هؤلاء على عظمة تشريعات الإسلام ، وعرفوا فساد تلك الحضارة التي يركضون خلفها لعلموا أنهم على خطأ ، وأنهم تركوا ما هو كمال وحق إلى ما هو نقص وفساد ."
وكيف يقدم ويتقدم الانهزامي بأمته
وهو يشهد انهزاما في ذاته؟
وكيف لنا ان نسعى للمجد ونحن نعانق زبالة الامم التي تشهد انزلاقات اخلاقية
لا ينكرها عاقلا؟


الى متى التقليد؟
 
الامين محمد

الامين محمد

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للأسف أخي الفاضل
سيبقى التقليد حتى نرجع إلى أصلنا و ديننا و ثقافتنا
لنعيد مجدنا بهويتنا و بشخصيتنا

فلن يصلح حال هته الامة إلا بما صلح به أولها بالاسلام الصحيح السمح
الوسطي المعتدل الذي يحمل الخير للجميع مسلم و غير مسلم
 
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