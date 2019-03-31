موت الارواح وتحرك الاجساد.

ما قيمة المرء ان خفت ضوء روحه في الارجاء وبقي جسده يصارع كما تصارع

باقي الكائنات لتعيش وتموت وهي خلقت بدون تكليف ‘

ان قيمة المرء بما في عقله من افكار يمتلك او في آثاره بقي قبس يستضاء به ويضيء قبره

مشكلتنا في هذا الزمان هي سعينا في المحافظة على ذلك البدن اما بتغذيته وإفناء العمر في طلب ذلك واما بستره

وكل قماش ساتر لكن نسعى للأغلا والابهى واليوم يمضي ولا يبقى ما استحسنه غيرنا في ما نرتديه

وبعدها يرمى وبعدها يبلى وهكذا

حتى يفنى المرء تاركا خلفه لا شيء



يقول ابو فهر رحمه الله انبل جهدك ان توقظ انسان حتى يحس

واقول انبل جهدك ان توقظ نفسك لكي تحس فكن انانيا حتى تبلغ النصاب وايقظ نفسك اولا

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