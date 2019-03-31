تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة (التكنوقراطية)

4algeria.com

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قبل قليل أعلنت الرئاسة على تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة نورالدين بدوي وزيرا أول, مع إنهاء مهام البعض و إبقاء 6 وزاراء
كما إنهاء مهام نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطان لعمامرة
🔴تعيين السفير صبري بوقادوم وزيرا للخارجية خلفا لرمطان لعمامرة
🔴تعيين رؤوف برناوي وزيرا للشباب والرياضة
🔴صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية
🔴سليمان براهيمي وزيرا للعدل
🔴محمد لوكال وزيرا للمالية
🔴يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية
🔴الفريق أحمد قايد صالح نائب لوزير الدفاع
🔴عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية
🔴بوزيد الطيب وزيرا للتعليم العالي
🔴موسى دادة وزيرا للتكوين المهني
🔴مريم مرداسي وزيرة للثقافة
🔴محمد عرقاب وزيرا للطاقة
🔴كمال بلحوت وزيرا للسكن
🔴حسان رابحي وزيرا للاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة
🔴مصطفى كورابا وزيرا للإشغال العمومية والنقل
🔴الشريف عماري وزيرا للفلاحة
🔴جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم
🔴علي حمام وزيرا للموارد المائية
🔴محمد ميراوي وزيرا للصحة
🔴 فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
🔴عبد القادر بن مسعود ويزرا للسياحة
🔴 فتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان
🔴 حسان تيجاني هدام وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي
🔴الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين
🔴 سعيد جلاب وزيرا للتجارة
🔴أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة
 
sami44

sami44

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ابحث عن سيرة الوزراء المعينين ولي عودة ان شاء الله
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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المشاركات
1,604
نقاط التفاعل
3,840
النقاط
171
  • الوزير الأول بدوي... مرفوض في الشارع لكنه بقي في الحكومة الجديدة.
  • العمامرة بقي وزير خارجية لان في البيان قالو تم إنهاء مهامه كنائب وزير أول. بالتالي لدينا حاليا وزيرين للخارجية الاول العمامرة و الثاني بوقادوم... فمن هو الوزير الرسمي...
  • فرعون وزيرة الاتصال بقيت على وزارتها لتكمل مهمتها في توزيع الانترنت للدول الافريقية.
  • وزير الداخلية كان في الداخلية مع الحاج بدوي.
  • وزير التربية كان من حاشيتها.
  • وزير العدل كان قاضيا مشاركا في مراقبة انتخابات 2014.
  • جريت تفادي التعبير عن أفكاري بعده العضوية لكن ينطقوووك. ربي يجيب الخير
  • الشعب يخرج في 6 جمعات و لا خرج رئيس جمهورية يخاطب شعبه و كل مرة استفزازات اكثر
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,582
نقاط التفاعل
8,478
النقاط
751
ذكرتني هذه الحكومة بعملية الولادة عند العقرب لما يوصل وقت ولادتها تنفجر من ضهرها ويخرج العقارب الصغار
وكأن النضام يجدد نفسه يرمي الثوب القديم ويلبس الجديد وبالنسبة لنا لا شيئ جديد مادام هذه الحكومة خرجت من رحم السلطة ان لم نقل العصابة الحاكمة
رغم تشبيب بعض الوزارات ووصفها بانها حكومة تصريف اعمال الا انها مرفوضة من الشارع مسبقا
الغريب في الامر ان القوى التي تعين الوزارات والحاشية غير دستوريه فكيف لها ان تلقى الصدى والقبول عند الشارع مع التطور الحاصل والوعي اللذي اصبح يتمتع به المثاطن الجزائري
هدانا الله واياهم
 
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