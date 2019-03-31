تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة (التكنوقراطية)

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
قبل قليل أعلنت الرئاسة على تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة نورالدين بدوي وزيرا أول, مع إنهاء مهام البعض و إبقاء 6 وزاراء
كما إنهاء مهام نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطان لعمامرة
تعيين السفير صبري بوقادوم وزيرا للخارجية خلفا لرمطان لعمامرة
تعيين رؤوف برناوي وزيرا للشباب والرياضة
صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية
سليمان براهيمي وزيرا للعدل
محمد لوكال وزيرا للمالية
يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية
الفريق أحمد قايد صالح نائب لوزير الدفاع
عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية
بوزيد الطيب وزيرا للتعليم العالي
موسى دادة وزيرا للتكوين المهني
مريم مرداسي وزيرة للثقافة
محمد عرقاب وزيرا للطاقة
كمال بلحوت وزيرا للسكن
حسان رابحي وزيرا للاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة
مصطفى كورابا وزيرا للإشغال العمومية والنقل
الشريف عماري وزيرا للفلاحة
جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم
علي حمام وزيرا للموارد المائية
محمد ميراوي وزيرا للصحة
فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
عبد القادر بن مسعود ويزرا للسياحة
فتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان
حسان تيجاني هدام وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي
الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين
سعيد جلاب وزيرا للتجارة
أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة
كما إنهاء مهام نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطان لعمامرة
تعيين السفير صبري بوقادوم وزيرا للخارجية خلفا لرمطان لعمامرة
تعيين رؤوف برناوي وزيرا للشباب والرياضة
صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية
سليمان براهيمي وزيرا للعدل
محمد لوكال وزيرا للمالية
يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية
الفريق أحمد قايد صالح نائب لوزير الدفاع
عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية
بوزيد الطيب وزيرا للتعليم العالي
موسى دادة وزيرا للتكوين المهني
مريم مرداسي وزيرة للثقافة
محمد عرقاب وزيرا للطاقة
كمال بلحوت وزيرا للسكن
حسان رابحي وزيرا للاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة
مصطفى كورابا وزيرا للإشغال العمومية والنقل
الشريف عماري وزيرا للفلاحة
جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم
علي حمام وزيرا للموارد المائية
محمد ميراوي وزيرا للصحة
فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
عبد القادر بن مسعود ويزرا للسياحة
فتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان
حسان تيجاني هدام وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي
الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين
سعيد جلاب وزيرا للتجارة
أحمد نوي وزيرا أمينا عاما للحكومة