تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة (التكنوقراطية)

ذكرتني هذه الحكومة بعملية الولادة عند العقرب لما يوصل وقت ولادتها تنفجر من ضهرها ويخرج العقارب الصغار

وكأن النضام يجدد نفسه يرمي الثوب القديم ويلبس الجديد وبالنسبة لنا لا شيئ جديد مادام هذه الحكومة خرجت من رحم السلطة ان لم نقل العصابة الحاكمة

رغم تشبيب بعض الوزارات ووصفها بانها حكومة تصريف اعمال الا انها مرفوضة من الشارع مسبقا

الغريب في الامر ان القوى التي تعين الوزارات والحاشية غير دستوريه فكيف لها ان تلقى الصدى والقبول عند الشارع مع التطور الحاصل والوعي اللذي اصبح يتمتع به المثاطن الجزائري

هدانا الله واياهم