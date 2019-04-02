اشهار القهوة

السلام عليكم اهل اللمة اليوم راني حابة نهدر على اشهارات القهوة لي راهم دايرين حالة في التلفاز وين ما روح نلقاهم النهار الشروق البلاد راهم يفوتو كثر من الاخبار نتاع الحراك والمشكل في تفاهتهم الاشهار يكون لغرض التسويق والتعريف بالمنتوج مش باه تخبرو بلي الغاشي قاع في الحومة يشرب قهوة اروما بصح ما قلوش وش من حومة احنا صحيح في حومتنا نشرو الحب اخضر ونحمصوه نطحنوه ونشربو ولا قهوة بونال لي اذا خلاصت في زحمت السير يتقلق مولاها ياو القلقة نتاع السيركيلاصيو ولا القلقة نتاع الاشهار نتاعكم ولي يقتلني قاع لي قولك جربنا1000قهوة ومش مليحة المخيرة هي1001 دوك اللجنة تذوق الف قهوة ماتتمسخروش كفا استخفافا بعقولنا قلقوني بزاف تقول مكان حتى منتوج يسوقولو ولا القهوة رايحة تنقرض