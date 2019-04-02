الهمة بعد البصيرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله اخواني اخواتي.





ما ساد الناس بفعالهم الا بعد بصيرة نفاذة تحراها العقل واتبعها المرء بالهمة والعزيمة فتسنم الواحد منهم العز والسؤدد

وعلو الهمة دليل قاطع على علو النفس وسموها وبالاحلام يظهر اصحاب الحِلم

من اصحاب الطيش والسفول



ما السبيل الى احياء الهمة فهناك من تبصر لكن لم يسعى ليكون عاليا في افعاله وخصاله؟

ومرحلة الشباب هي مرحلة الجد وهي المرحلة الذهبية فعن حفصة بنت سرين

قالت (يا معشر الشباب خذوا من انفسكم وانتم شباب ‘فإني والله ما رايت العمل الا في الشباب)

اي ان مرحلة الشباب هي مرحلة تأجج الهمم واستعارها في القلب فإن لم تعلو الهمة في هذا السن فإن ما ضاع لن يعوض ومرحلة الشباب لها سؤال خاص من الله سبحانه وتعالى ففي الحديث الذي جاء فيه ان هناك خمسة اسئلة يسالها الله سبحانه وتعالى عباده منها وشبابه فيم افناه

ومن اضاع شبابه في الملذات والشهوات يقلبها فقد جنى على نفسه

وعلى قول القائل

مآرب كانت للشباب في اهلها عِذابا فصارت في المشيب عَذابا .

من المسؤول عن تدني الهمم

هل هناك جهات مسؤولة بعينها

ام ان المحيط القريب والنفس تعاونتا على ضمور الهمم ؟