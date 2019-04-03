التجسس على الجزائر

قالك مرة ترامب حب يتجسس على اتصالات الجزائريين جاب جهاز ومترجم وقعدو يتصنتو المكالمة الاولى :الووو خيرة اليوم راه عرس عيسى تزوج بوردة المترجم :سيدي رجالهم يتزوجون بالنبات. المكالمة الثانية:الو حميد رانا قاعدين نتمشو في الحديقة الحقنا المترجم:سيدي يستطعون المشي وهم جالسين المكالمة الثالثة:الو مريم مليكة عطاتني عين في العرس. المترجم :سيدي يتبادلون الاعضاء دون عمليات. المكالمة الخامسة:الو ليث رانا نلعبو في البانو انا وصقر وفهد المترجم :سيدي الحيوانات غندهم تتكلم وتلعب الكرة وسمعنا امس انتحار الرئيس الامريكي شنقا حتى الموت